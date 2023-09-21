Слава заявила о болезни Киркорова, но тот лишь смеется: что же происходит с певцом?

Многие заподозрили певицу Славу во лжи после ее слов о плачевных последствиях пластической операции у народного артиста России Филиппа Киркорова.

Накануне Анастасия Сланевская (настоящее имя Славы) заявила, что не только она, но и сам Филипп Киркоров пострадал от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова. По словам певицы, у певца очень большие проблемы с левой рукой. Мол, артист вынужден ходить на перевязки к другому врачу. В качестве доказательств она представила фото артиста, на котором видна его перебинтованная рука. Слава заверила: она знает точно, какая болезнь возникла у певца. Однако артистка не стала раскрывать подробности, поскольку ее просили об этом вообще не говорить.

Киркоров, конечно, отреагировал на слова исполнительницы хита "Одиночество". Правда, Филипп лишь посмеялся и показал ту самую руку – она на первый взгляд кажется здоровой, и бинта на ней, кстати, уже не было.

А потом Киркоров и вовсе развеял все слухи о его здоровье, появившись в бодром расположении духа на презентации нового проекта VK-original. Как отмечает Пятый канал, и тогда признаки хоть каких-то проблем со здоровьем у артиста обнаружены не были. Но общаться с прессой певец не стал, поэтому журналисты не смогли спросить его о самочувствии.

Правда, не так давно Филипп Киркоров сам дал поклонникам повод переживать за его здоровье. Тогда крепкие мужчины помогали артисту спускаться по лестнице. Подробнее об этом писали "Дни.ру".