Слава заявила о болезни Киркорова, но тот лишь смеется: что же происходит с певцом?

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Четверг 21 сентября

14:20Слава заявила о болезни Киркорова, но тот лишь смеется: что же происходит с певцом? 14:00Что убитая горем Пахмутова положила в гроб Добронравова перед закрытием крышки 13:30Невеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой 12:50"Бесчеловечность поражает": Волочкова записала в предательницы Собчак и Алену Блин 12:30Началось: испытания по вживлению чипов в человеческий мозг всколыхнули общественность 12:00"Все еще звучит твой голос": что Гурцкая сказала покойному супругу 11:31Страшное горе подкосило певицу Юту: Нужно обнулиться 10:33Перенесший ампутацию конечностей Костомаров раскрыл свой главный секрет 10:25Из-за взрыва газа в Балашихе погибли семь человек 10:05Забравший детей у Муцениеце Прилучный препятствует общению и не дает денег: почему? 09:20"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви 08:40Большое горе: могила Добронравова утонула сразу после похорон 08:04"Катастрофа": молодая жена Петросяна объявила о полном провале 06:15Меган Маркл жестоко отомстила отцу: он пригрозил судом 04:20Стать лучшей версией себя: топ-5 книг для самосовершенствования 02:0665-летняя женщина назвала действенный способ сохранения молодости: об этом забывают 00:05Geely Monjaro: новый флагман 22:51Сухоруков до конца отказывался верить в смертельный исход 21:53Точка невозврата: условия жизни Николаева после операции озвучены врачом 21:29"Уже несколько лет": заявившая о раке Шпица продолжает надеяться 21:13 Гостья сорвала эфир шоу "Давай поженимся!" из-за Гузеевой 19:51В соцсети Равшаны Курковой траурное известие: Не верится даже 19:36"Мы окрепли, встали на ноги": Подольская отмечает 1 годик своего долгожданного 18:40Готова на все: Валерия раскрыла свой секрет молодости 18:11Егор Бероев в корне изменил жизнь чужого ребенка: Кто он? 17:20"Большая глупость": Анастасия Волочкова резко высказалась по поводу пластических операций 16:28"Идеальных семей не бывает": Барановская на Первом канале выдала горькую правду 14:55Почистил историю, стер прошлое? Кем был SHAMAN до популярности 14:10Пугачева не может дозвониться до Николаева: что с ним стало после операции на сердце? 13:25Больная раком Заворотнюк лишилась самого главного 13:00В России снова станут штрафовать за превышение средней скорости 12:40Стала известна судьба Дмитрия Борисова и шоу "Пусть говорят" 12:15Сексолог нашла объяснение маниакальному желанию Маска иметь как можно больше детей 11:55Назвавшийся наследником Зайцева с экрана ТВ на всю страну объявил об отравлении 11:15"Очень большие проблемы": Слава выдала тайну страдающего после операции Киркорова 10:25В многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв 09:45Боролся восемь лет: известный актер скончался в 40 лет после тяжелого инсульта 09:00"Не могут вывести даже на прогулку": Пахмутова боится выйти из квартиры после трагедии 08:10Пребывающую в депрессии Боню нашли лежащей на тротуаре: народ бьет тревогу 06:05Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других 04:20Как пережить депрессию после отпуска 02:15Пять главных советов при уборке в квартире 00:05Какие цветы нужно держать в квартире с сухим воздухом 22:27"Срочно": перебравшая с алкоголем актриса Захарова нуждается в помощи 21:45Привыкать жить одной: почему родные оставили Долину в одиночестве 21:08Невосполнимая утрата: умер создатель легендарной советской "копейки" 20:23"Не свадьбой проверяется любовь": почему звезда группы "Тату" поставила на браке крест 19:34"Любовь с первого взгляда": Башаров собирается в ЗАГС с девушкой на 13 лет младше 19:16Хаматову наказали за "поганый язык" на популярном шоу 18:35"Засудить этих тварей": Шаляпин высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков
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Слава заявила о болезни Киркорова, но тот лишь смеется: что же происходит с певцом?

Слава заявила о болезни Киркорова, но тот лишь смеется: что же происходит с певцом?
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Многие заподозрили певицу Славу во лжи после ее слов о плачевных последствиях пластической операции у народного артиста России Филиппа Киркорова.

Накануне Анастасия Сланевская (настоящее имя Славы) заявила, что не только она, но и сам Филипп Киркоров пострадал от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова. По словам певицы, у певца очень большие проблемы с левой рукой. Мол, артист вынужден ходить на перевязки к другому врачу. В качестве доказательств она представила фото артиста, на котором видна его перебинтованная рука. Слава заверила: она знает точно, какая болезнь возникла у певца. Однако артистка не стала раскрывать подробности, поскольку ее просили об этом вообще не говорить.

Киркоров, конечно, отреагировал на слова исполнительницы хита "Одиночество". Правда, Филипп лишь посмеялся и показал ту самую руку – она на первый взгляд кажется здоровой, и бинта на ней, кстати, уже не было.

А потом Киркоров и вовсе развеял все слухи о его здоровье, появившись в бодром расположении духа на презентации нового проекта VK-original. Как отмечает Пятый канал, и тогда признаки хоть каких-то проблем со здоровьем у артиста обнаружены не были. Но общаться с прессой певец не стал, поэтому журналисты не смогли спросить его о самочувствии.

Правда, не так давно Филипп Киркоров сам дал поклонникам повод переживать за его здоровье. Тогда крепкие мужчины помогали артисту спускаться по лестнице. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

21 сентября 2023, 14:20
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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