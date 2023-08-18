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Пятница 18 августа

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Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса
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В российском шоу-бизнесе полыхает новый скандал. Стилист Александр Рогов указал пальцем на пять самых безвкусно одетых звезд.

На днях стилист в беседе с Анастасией Ивлеевой назвал личный топ-5 звезд российского шоу-бизнеса с неидеальным вкусом. Под раздачу попали Анастасия Волочкова, Лера Кудрявцева, Митя Фомин, Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Волочкова и Кудрявцева отреагировали на слова стилиста. Телеведущая без стеснения высказала все, что думает. По ее мнению, уж больно много развелось стилистов с их "экспертными" мнениями. А вот балерина отметила, что даже не знает, кто такой Александр Рогов, а также добавила, что уже давно не обращает на подобное внимание.

Стилист попытался оправдаться, отметив, что не хотел никого обидеть. По его словам, он был уверен: артисты специально так одеваются, чтобы их обсуждали.

"Дни.ру" сделал подборку "тех самых" безвкусно одетых знаменитостей.

Анастасия Волочкова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Лера Кудрявцева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Филипп Киркоров

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Митя Фомин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Ольга Бузова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

18 августа 2023, 18:39
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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