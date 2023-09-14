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Четверг 14 сентября

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Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом

Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом
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Народный артист России Филипп Киркоров не на шутку напугал поклонников.

Филипп Киркоров всегда привлекал внимание публики. Но когда артист кардинально изменился благодаря пластическим операциям, народ не отводит свой взор от поп-короля. Недавно поклонники заметили, как артиста, можно сказать, волокли после концерта в столице. На появившихся в Сети кадрах видно, как крепкие мужчины взяли под руки певца и помогли ему преодолеть лестницу.

Фанаты взволновались. Мол, у артиста появились проблемы с ногами после пластической операции. Но в ней ли дело? На этот вопрос попытался ответить хирург Иван Магдалина. В беседе с Пятым каналом, специалист допустил, что сложности с передвижением у певца возникли из-за липосакции. В пример он привел собственных пациентов, которые стараются себя беречь после таких операций.

Также Магдалина не исключил травму, которую Киркоров мог получить уже после пластики. Вполне возможно, что исполнитель хита "Цвет настроения синий" повредил спину.

Удивительно, что в тот вечер на сцене Филипп Киркоров был бодрым и энергичным. В последующие дни артист тоже не вызывал беспокойство и находился в хорошем состоянии. Из-за этого можно сделать вывод, что 56-летний певец просто переутомился, и поэтому ему потребовалась посторонняя помощь.

14 сентября 2023, 18:09
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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