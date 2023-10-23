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Певица Слава грандиозно оконфузилась на сцене: виноват возраст

Певица Слава грандиозно оконфузилась на сцене: виноват возраст
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Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, попала в неприятную ситуацию во время выступления.

В последнее время имя знаменитой певицы активно обсуждается в прессе. Не так давно у артистки и некоторых ее коллег начались разборки со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Впрочем, исполнительница и до этого конфликта не раз давала публике поводы для обсуждения. Однако своей не всегда положительной популярности Слава не стесняется.

Как известно, Анастасия Сланевская не слишком переживает за свою репутацию, поэтому часто позволяет себе громкие высказывания и неоднозначные выходки. Со стороны может показаться, что у певицы нет комплексов, и ничто не заставит ее смутиться. Но неприятный инцидент, случившийся на последнем выступлении, все же заставил артистку испытать неловкость.

Накануне Слава опубликовала в социальных сетях несколько фрагментов со своего концерта в Нижневартовске. На один из кадров попал момент того, как исполнительница грандиозно оконфузилась прямо на сцене. Выступая перед слушателями, артистка забыла слова собственной песни "Попутчица". К счастью, звезде удалось выйти из неприятной ситуации.

Знаменитость отшутилась, напевая о своей забывчивости под знакомую мелодию. А затем, когда нужные строчки вспомнились, продолжила выступление как ни в чем не бывало. Опубликовав ролик, певица прокомментировала свой провал перед поклонниками. По словам артистки, во всем виноват ее возраст.

"Бабка забыла слова", – подшутила над собой Слава.

Помимо певицы, в последнее время в Сети активно обсуждают ее взрослую дочь Александру. Как известно, в прошлом году наследница звезды вышла замуж, а недавно у нее родился сын. Ранее "Дни.ру" писали о том, что дочь Славы боится общаться с людьми после родов.

23 октября 2023, 15:31
Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: соцсети
Фото: соцсети
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