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Четверг 19 октября

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Дочь Славы боится общаться с людьми после родов: в чем дело

Дочь Славы боится общаться с людьми после родов: в чем дело
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Дочь певицы Славы поделилась своими страхами. У нее сейчас сложности с социализацией.

Молодая бабушка Слава (Анастасия Сланевская) вот уже более полугода наслаждается своим новым статусом. 43-летняя звезда российского шоу-бизнеса после рождения внука Арсения не перестает напоминать подписчикам о своей ежеминутной радости. Звезда выставляет фото и видео, ходит на ток-шоу, где рассказывает о переполняющих ее чувствах.

Чего нельзя сказать о дочери Анастасии Сланевская Александре. Девушка совсем недавно на своей странице в соцсети с горечью заявила, что у нее появился страх проявляться. Как выяснилось, дочь Славы боится общаться с людьми после родов. Александра откровенно призналась, что после полугода сидения дома у нее появилась проблема социализации. Особенно сложно это для Александры еще и потому, что она учится на актерском отделении. А такого вида обучение требует от студентов большой раскрепощенности и свободы действий перед публикой. Дочь Славы отметила, что "такого" у нее никогда не было и пообещала, что будет бороться со страхами.

Напомним, что единственная дочь певицы Славы Александра родила сына в марте этого года. Беременность девушка переносила тяжело. После одного из обследований врачи пришли к выводу, что необходимо делать кесарево сечение. Александра переживала еще и из-за того, что не смогла родить естественным путем. Девушка рассказывала о тяжелом эмоциональном состоянии по этому поводу. Через время дочь Славы призналась, что все нормализовалась, и она ощутила полную гамму чувств материнской любви.

19 октября 2023, 18:30
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни

Александр Бердников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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