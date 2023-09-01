Слава со стаканом, а Самойлова в трусах: как звезды отметили 1 сентября

День знаний в 2023 году однозначно удался! По крайней мере, у звезд из подборки "Дни.ру", которые разрешили себе чуть-чуть похулиганить.

Певица Слава (Анастасия Сланевская, — Прим. ред.) пришла на школьную линейку к дочери на пару с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Влюбленных сняли на видео в то время, когда артистка весело размахивала стаканом. Что за напиток так раззадорил артистку, она не уточнила. Однако звезда разместила праздничные кадры на страничке в соцсети.

Бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова, которая родила рэперу Джигану четверых, разбила стереотипы о внешности многодетных матерей. Знаменитость провела 1 сентября в костюме с торчащими напоказ трусами. Дети уже привыкли. Вот что мода животворящая с людьми делает!

А у певицы Полины Гагариной в День знаний было отнюдь не школьное настроение. Волею судьбы ей выпал долгожданный выходной. Пока коллеги по цеху красовались возле учебных заведений, артистка показывала фанатам голые ноги с волосками и просила не завидовать.

Раз уж певица Слава взяла стакан, Оксана Самойлова натянула трусы, а Полина Гагарина горячо восторгалась небритыми конечностями, кто-то должен был переплюнуть их всех вместе взятых.

Лидером оказалась Ольга Бузова, которая 1 сентября "закосила" под девочку с косичками в короткой юбке и устроила съемку для фанатов у туалетной кабинки. Похоже, звезду не смутила аббревиатура WC в кадре. Ольга Игоревна, спасибо, что без унитаза!