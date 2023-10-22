Моложе на 33 года: роман Лолиты с популярным певцом перестал быть секретом

Известная блогерша проговорилась о близости между Лолитой Милявской и молодым артистом.

Чем старше становится Лолита Милявская, тем тщательнее она скрывает от публики подробности личной жизни. Никто не знает, сколько романов было у артистки, но иногда люди из светской тусовки выдают секреты знаменитости. Например, недавно о близости артистки с известным певцом проболталась журналистка Наталья Гасанханова.

Интервьюерша во время беседы с певицей и блогершей Аней Покров поинтересовалась, знает ли та, с кем у Лолиты был роман, а потом решила ответить на свой вопрос. По словам Гасанхановой, артистка сблизилась с певцом Константином Бондаренко, который известен как Коста Лакоста. "Она за молодежь. Абсолютно наша женщина", – сказала журналистка. Исполнитель моложе Милявской на 33 года.

Интересно, что несколько лет назад Лолита и Коста Лакоста записали совместную песню – "По-другому". Композиция стала хитом. За два года клип на эту песню собрал почти 90 миллионов просмотров на видеохостинге "Ютуб".

Ранее коллега раскрыла настоящую причину резкого похудения 59-летней Лолиты Милявской. По словам певицы Аниты Цой, певица избавилась от лишних килограммов благодаря одному человеку. Слова артистки приводили "Дни.ру".