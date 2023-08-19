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Суббота 19 августа

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Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас
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Отдохнуть душой вдали от света софитов и концертных залов – редкое удовольствие для российских знаменитостей. Кумиры шоу-бизнеса "на расслабоне" попали в объектив.

Роскошь заграничных отелей настолько приелась звездам, что многие приезжают на дачу — за город, в сельскую местность, подальше от цивилизации. Тишь да гладь, бюджетно, да и воздух чище!

Прощайте, тесные брендовые вещи, которыми обычно пестрит гардероб. В саду знаменитости одеваются просто и удобно, но выглядят не хуже обычного. Ирина Пегова, например, призналась, что любит в деревне "бомж-стайл".

Певица Валерия. Фото: соцсети

Певица Валерия отказывается от вездесущих платьев в пайетках, когда уезжает на дачу. В шортиках и свободной тельняшке приятно черпать вдохновение под деревом. Кепка прикрывает растрепавшиеся на ветру волосы и защищает от комаров. Идеально!

Алина Загитова. Фото: соцсети

Фигуристка Алина Загитова не заморачивается на грядках. Собранные в кулек локоны, треники и черная безразмерная футболка — классика сельского быта. Судя по белым носкам, копать землю лопатой все же не пришлось.

Анна Семенович. Фото: соцсети

Анна Семенович в просторном ярком платье похожа на ягоду. Спелая, зрелая и такая же аппетитная. Артистка мимикрирует под садовые насаждения на даче. А еще она с наслаждением пробует урожай. Видно, огурчики хороши!

Роза Сябитова. Фото: соцсети

Сваха из шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова вкалывает для процветания "родового гнезда". И не зря — труды с лихвой окупаются потрясающими цветами и съестными радостями дачной жизни. Перчатки, резиновые тапки и телега гораздо лучше накладных ногтей, каблуков и дорогой иномарки.

Лолита Милявская. Фото: соцсети

Певица Лолита Милявская не прочь щеголять в купальнике, ведь фигура у нее шикарная, а понты на даче ни к чему. Даже секатор сам просится в руки, когда знаменитость раскрывает объятия теплому солнцу.

19 августа 2023, 20:06
Ирина Пегова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды загорают на грядках

Прохор Шаляпин похвастался в Instagram роскошным садом, а заодно и продемонстрировал, как за ним ухаживает. Подписчики труды "загорелого дворянина" оценили по достоинству
На свежий воздух потянуло и "папину дочку" Лизу Арзамасову: "После экзамена поехала было домой, а потом резко развернулась на полдороге и рванула на дачу, - призналась она в микроблоге. - Воздух... Ложкой черпать! "Грядки" заряжают. Выбираю уютный уголок, чтобы завалиться с конспектами прямо на улице и готовиться к завтрашнему дню, а день обещает быть трудным и насыщенным событиями и делами. Но "зеленушка" вокруг бодрит, и комарики держат в тонусе. Дождь собирается. Кра-со-та"
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Лена Летучая решила собственноручно привести в порядок участок, а видеокадрами с прополки поделилась в Instagram. "Я русский человек, я копаюсь в земле, - прокомментировала ведущая. - Я очищаю нашу русскую земельку от сорняков. На работе я очищаю от сорняков ресторанно-гостиничную отрасль, а дома - наш прекрасный газон. Теперь все подумают, что я не боюсь грязной работы в прямом и переносном смысле"
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