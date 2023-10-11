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Среда 11 октября

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Цой рассекретила настоящую причину резкого похудения 59-летней Лолиты

Цой рассекретила настоящую причину резкого похудения 59-летней Лолиты
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Что на самом деле случилось с певицей и почему она растаяла на глазах.

Анита Цой в очередной раз пытается сбросить вес. "Я худею вечно, – призналась певица "Дни.ру". – Недавно смотрела в Интернете фотографий себя разных лет, на которых видно, где я худела, а где снова набирала вес. И все шло волнообразно. Худею я, как правило, к премьерным шоу, к турам, к клипам. А когда все заканчивается, снова иду и открываю холодильник".

Цой говорит, что ее идеальный вес – 60-62 килограмма. "А сегодня я вешу 81 килограмм, – призналась Народная артистка. – Хотя даже в таком весе запросто могу надеть мини-юбку, у меня шикарные ноги".

Ориентиром же в деле похудения на Аниты является ее коллега и подруга Лолита. "Лола работает с нутрициологом, поэтому так сильно и похудела, – раскрыла Цой настоящую причину, по которой "сдулась" Милявская. – Недавно я подарила ей банку острых перцев, а она поставила к себе на камин и сказала: "Мне пока нельзя, я худею". Но через день все-равно съела. Хотя нутрициолог ругался на нее потом".

Нутрициологи разбираются в тонкостях и особенностях питания, которые в обычной жизни люди не замечают. Например, они знают, когда и как нужно есть, какие продукты сочетать между собой, как с помощью определенной пищи вылечить организм от хронических заболеваний.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Глядя на успехи товарки, и Цой тоже прибегла к помощи специалиста, который комплексно изучает все вопросы питания и помогает выстраивать здоровый и грамотный рацион исходя из особенностей организма. И тут оказалось, что из-за частых диет в организме певицы образовался дефицит определенных веществ. Поэтому сейчас Цой надо... увеличить суточную дозу потребляемых калорий с 1200 до 1700.

11 октября 2023, 12:30
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

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