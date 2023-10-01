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Воскресенье 1 октября

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Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает

Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает
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Певица Валерия показала естественную красоту.

В тот факт, что Валерии 55 лет, поверить очень трудно, ведь артистка совершенно не выглядит на свой возраст. Вне всяких сомнений: артистка делает все возможное ради сохранения молодости и красоты. Есть мнения о том, что певица пользуется услугами пластических хирургов. Но точно известно лишь одно – знаменитость регулярно посещает косметологов.

Во время недавнего похода к специалисту Валерия сняла видео и опубликовала в популярную социальную сеть. Артистка показала себя на довольно модной и современной процедуре – микроигольчатом RF-лифтинге, который стимулирует процессы регенерации и обновления тканей.

На кадрах Валерия запечатлена без макияжа. Вид артистки, на которой нет ни грамма косметики, воистину потрясает. На ее коже видны лишь небольшие возрастные изменения, чем не могут похвастаться многие ровесники артистки. Видно, что певица тратить немало денег на сохранение молодости.

Фото: соцсети

Ранее Валерия рассказывала, что каждый день занимается спортом, правильно питается и старается идти в ногу со временем. В том числе благодаря этому она чувствует себя моложе. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

1 октября 2023, 18:00
Певица Валерия. Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

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