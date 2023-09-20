Готова на все: Валерия раскрыла свой секрет молодости

Певица поделилась, как ей удается даже в свои 55 выглядеть красиво и молодо.

Пока многие артисты пытаются продлить свою молодость при помощи пластических операций, певица Валерия ломает шаблоны и в свои 55 сохраняет природную красоту. Она не раз признавалась, что не имеет ничего против косметологии, однако звезда убеждена, что только ей свой идеальный внешний вид не получится сохранить. Нужно еще заниматься собой.

Помимо постоянных концертов, репетиций и времяпрепровождением с семьей, Валерия успевает ежедневно следит за своим внешним видом. Она каждый день занимается спортом и жестко контролирует свое питание. Несмотря на плотный график, певица успевает все и старается двигаться в ногу со временем.

"Я каждый день занимаюсь спортом, жестко слежу за питанием, я очень организованный человек, я пытаюсь везде и все успевать, идти в ногу со временем", – поделилась Валерия в интервью с Пятым каналом.

К слову, артистка поделилась, что не привыкла делить жизнь на временные отрезки. Она живет в моменте и не задумывается о том, что "пятьдесят — это новые тридцать". Многих волнует откуда же звезда берет столько энергии. Ответ на этот вопрос Валерия сама не знает, но предполагает, что ее наградили ею с полна, чтобы она могла делиться с другими.