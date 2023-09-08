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Пятница 8 сентября

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"Готовлю борщ": молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой?

"Готовлю борщ": молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой?
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Вторая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян, вероятно, вместо карьеры предпочла стоять у плиты.

Именно так подумал народ, увидев, как Зепюр готовит борщ. Подписчики забили тревогу, ведь с тех пор, как Брутян родила Прилучному сына, актриса пропала с радаров, лишь изредка появляясь в Сети, а на публике ее совсем давно не видно. Актриса ответила на переживания аудитории, рассказав, куда пропала и почему.

"Каждый день мне приходят от вас сообщения, что я пропала. Многие подозревают, что я на съемках, но нет. Я дома с малышом и готовлю борщ", – написала Зепюр Брутян в личном блоге.

Актриса добавила, что у сына сейчас режутся зубы. Из-за этого малыш немного капризничает, так что Зепюр совсем не до выходов в интернет – она полностью погрузилась в заботу о семье. Неужели молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой?

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились чуть более года назад – недавно супруги отпраздновали первую годовщину. Слухи о беременности актрисы появились еще зимой, однако до весны пара скрывала, что в их семье грядет пополнение.

Родила Зепюр в конце весны. Павел Прилучный лично присутствовал в палате во время родов и поддерживал любимую, он даже сам перерезал пуповину. У актера также подрастают двое детей от союза с Агатой Муцениеце – Тимофей и Мия.

Ранее "Дни.ру" писали, что жена Прилучного показала четырехмесячного сына в видео.

8 сентября 2023, 08:12
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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