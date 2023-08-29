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Вторник 29 августа

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"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео

"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео
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Зепюр Брутян опубликовала трогательный ролик, на котором ее запечатлели с малышом на руках.

Последние несколько лет выдались для Павла Прилучного особенно богатыми на перемены в личной жизни. В 2020-м актер развелся с Агатой Муцениеце, подарившей ему двоих детей, после девяти лет брака. Затем поклонники обсуждали его сближение со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. А 2022-м артист решился создать семью с новой возлюбленной Зепюр Брутян.

В этот союз мало кто верил, но на днях супруги уже отметили свою первую годовщину. К тому же, не так давно в их семье случилось пополнение. В конце апреля жена подарила актеру сына, которого назвали Микаэлем. Кажется, только вчера поклонники осыпали новоиспеченных родителей поздравлениями, а уже вчера, 28 августа, их крохе исполнилось четыре месяца.

Своего наследника Павел и Зепюр тщательно оберегают от любопытных глаз. Однако в честь важной даты счастлива мама решила сделать исключение и показала четырехмесячного сына на нежном видео. Трогательный ролик появился в социальных сетях супруги Прилучного. На кадрах Брутян держит малыша на руках и прижимает его к себе.

"Спасибо, что выбрал нас, огромное счастье быть твоими родителями", – написала актриса.

Лицо малыша попало на видео лишь мельком и в профиль, но особенно внимательные смогли разглядеть его черты. Некоторые заметили, что несмотря на возраст, малютка уже становится похож на одного их родителей.

"Уже видно на Пашку похож", – высказался в комментариях один из пользователей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Прилучный поделился редким семейным кадром в честь важного события.

29 августа 2023, 09:57
Павел Прилучный. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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