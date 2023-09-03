"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение

Что происходит в жизни скандальной звезды? Об этом с "Дни.ру" поговорила нумеролог Фарида Красавкина.

Данный период несет для артистки романтические знакомства, создание семьи, благополучие и уют в доме. У певицы Славы возможно зачатие и рождение ребенка, либо кардинальные перемены в личной жизни (в какую сторону закрутят перемены, это решать только ей).



Вероятно появление мужчины (он может выступить для нее как наставник, учитель, супруг, любовник или просто мудрый человек). Но поп-диве следует выработать уважение к представителям противоположного пола, это Кармическая задача по роду.

Если певица Слава сможет выстраивать взаимопонимание с мужчинами таким образом, то ее ждет долгосрочный любовный союз в этом году. Но вместе с этим есть определенные указания на то, что брюнетка сейчас стоит перед выбором, сомневается, хлопочет по вопросу отношений.

Завышенные эмоции, сомнения, двойственные энергии, страхи. Желательно в этом году, начиная с мая 2023 года, завершить цикл. Это время подведения итогов. Все будет зависеть, насколько певица Слава проработала свое отношения к мужчинам.

Пора оставить все то, что уже отжило, не приносит радость и эмоции, а также пересмотреть семейные установки. Если знаменитость будет делать выбор "от сердца", то любовь и взаимопонимание все наладят. Нежелателен выбор "от головы" с ориентиром на выгоду: это приведет к разочарованию и сомнениям.

В целом, очень благоприятный период, высокие вибрации и энергии для создания семьи, взаимной любви и верности. Но решать только Славе — либо выстраивать отношения, либо уйти в "загул". А это как "болото", из которого потом будет сложнее выбраться. Середины нет.

По поводу множества предложений руки и сердца от противоположного пола для певицы, это вполне возможно. Она является "магнитом" для мужчин, как непрочитанная книга. Артистка харизматичная, загадочная, страстная, эмоциональная, умеет поддержать любой разговор.

Такие женщины, как правило, очень притягательны для мужчин. Они вызывают шквал эмоций и впечатлений. Только вот певица Слава может относиться легкомысленно к мужчинам: навязывать свои правила, точку зрения и устанавливать жесткие границы, давить и даже проявлять некую жестокость в отношениях, провоцировать и манипулировать (от таких женщин любой достойный мужчина просто "сбежит").

Дороги открыты для романтических связей и вступления в брак. Но важно понимать, что певица Слава всегда стоит перед выбором. Ее задача заключается в том, чтобы создать семью и брак в долгосрочной перспективе, пересмотреть родительский сценарий, научиться любить и уважать мужчин.

Однозначно, нужно поступать "от сердца". Иначе певица Слава может сталкиваться с разводами, изменами, обманом.