Что он еще сделал: Звездный хирург рассказал о тайной пластике Киркорова

Тимур Хайдаров рассказал о том, что король эстрады готовится удивить всех новым преображением.

Ни для кого не секрет, что многие популярные артисты в погоне за вечной красотой и молодостью прибегают к хирургическим вмешательствам. В мире шоу-бизнеса в последнее время вокруг темы пластики ходят страшные споры. Причина тому неудачные операции, по словам певицы Славы и Любви Успенской, которые проводил Тимур Хайдаров.

Как известно, через клинику звездного хирурга прошло огромное количество звезд. Правда, далеко не все остались довольны результатами хирургических вмешательств. Например, Любовь Успенская даже подала в суд на Тимура Хайдарова из-за того, что тот некачественно сделал ей операцию на грудь.

Тогда на защиту врача встал Филипп Киркоров, который уже успел стать частым гостем клиники Хайдарова. Как известно, король эстрады вставил себе импланты в ягодицы, удалил жир и сделал стальной пресс, а также ему провели операцию на грудь, чтобы подтянуть грудную клетку. Видимо, теперь певца не остановить.

Как сообщает Пятый канал, на днях звездный хирург рассказал о тайной пластике Филиппа Киркорова. Он признался, что операцию связана с телом и короля эстрады скоро будет не узнать.

"Скоро вообще вся страна еще и откроет рот, когда увидит, что он еще сделал. Это связано с телом и такого еще не было", – поделился Тимур Хайдаров.

Ранее "Дни.ру" писали, что Слава выдала тайну страдающего после операции Киркорова.