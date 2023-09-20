"Очень большие проблемы": Слава выдала тайну страдающего после операции Киркорова

Слава, похоже, готова идти до конца в своей борьбе со звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Певица продолжает рассказывать о плачевных последствиях операции, которую ей сделал тот самый специалист, который вылепил из Филиппа Киркорова, можно сказать, другого человека. Исполнительница хита "Одиночество" не дает забыть о незаживающих шрамах и швах, которые у нее образовались после пластики груди.
Негативный опыт, по словам Славы, имеют и другие клиентки Хайдарова. Мол, поэтому необходимо прикрыть деятельность этого хирурга. От волны критики спасти Тимура пытается Киркоров, ведь он не нарадуется, глядя на себя в зеркало. Правда, если верить словам Анастасии, артист тоже страдает из-за последствий операции.
Слава рассказала, что точно знает секрет, который хранит Филипп. И хоть певицу попросили не распространяться об этом, смолчать она не смогла. Артистка выдала тайну о перевязках Киркорова у другого врача. Она призывает певца показать левую руку, чтобы все убедились: все не так радужно после пластики у Хайдарова.
"У него (Филиппа – Прим. ред.) с рукой очень большие проблемы", – объявила Сланевская.
Певица пожелала коллеге выздоровления и призналась, что он ей очень нравится как артист, но не как человек. Слава удивляется тому, как рьяно Филипп Киркоров защищает Тимура Хайдарова, поэтому предположила: певец просто в доле с хирургом.