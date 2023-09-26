"Игнорирует": Королева на всю страну пожаловалось на Николаева

В мае певица отпраздновала юбилей, а накануне стала героиней программы "Сегодня вечером" на Первом канале. В числе прочего, Наташа Королева рассказала о том, в каких отношениях находится с бывшем мужем Игорем Николаевым.



В студию программы пришло множество близких людей виновницы торжества, среди которых были Лев Лещенко, Владимир Винокур, Михаил Грушевский и Александр Олешко. В какой-то момент ведущий шоу Николай Цискаридзе сообщил, что за кулисами присутствует и продюсер Наташи Королевой, после чего предложил ей угадать, кто именно.

Певица не задумываясь ответила, что это, непременно, Марта Могилевская, и других вариантов быть не может. Это ее нынешний продюсер, а предыдущий, Игорь Николаев, который также когда-то был мужем юбилярши, никак не мог оказаться в числе гостей этого праздника. Артистка дала понять, что восстановить приятельские отношения после разрыва с музыкантом ей не удалось.

"Все-таки это Марта, потому что Игорь... он как-то игнорирует мою компанию", — объяснила Наташа Королева.

Скажем прямо, это далеко не единственная причина, по которой Николаева не было на ее юбилее, ведь немногим более, чем неделю назад, он был госпитализирован — у 63-летнего певца вновь возникли серьезные проблемы с сердцем, и ему понадобилось срочное хирургическое вмешательство.

Состояние Игоря Николаева стабилизировалось после коронарного шунтирования. Врачи настаивают на стационарном режиме и отказываются отпускать певца домой — оно, пожалуй, и к лучшему: несмотря на стабилизацию, после столь сложных операций необходим постоянный врачебный надзор.