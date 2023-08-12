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Суббота 12 августа

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Королева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают

Королева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают
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И этому есть объяснение! Показываем и рассказываем, что объединяет абсолютно разных знаменитых женщин.

Невероятно, но факт: каждый год одно и то же — небо голубое, трава зеленая, в соцсетях обсуждают бывшую и нынешнюю жену Игоря Николаева. Бытует миф, что Наташа Королева все еще любит артиста, причем взаимно. Кроме того, по мнению сплетников, Юлия Проскурякова не дотягивает до уровня исполнительницы хита "Желтые тюльпаны".

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com. Коллаж: Дни.ру

Однако рычагом для появления слухов служит не только личная жизнь знаменитостей. Российские чемпионки Алина Загитова и Евгения Медведева по сей день пожинают плоды соперничества на Олимпиаде в Пхенчхане. Оценивать и сопоставлять двух девушек решили из-за спортивной карьеры, которую они выбрали. Народ делится на два лагеря и не может решить, какая фигуристка лучше другой.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com. Коллаж:Дни.ру

Регулярно перемывают кости и членам королевской семьи Британии. Кейт Миддлтон и Меган Маркл сравнивают потому, что обе они вышли замуж за принцев. Даже после того, как первая получила статус принцессы Уэльской, а вторая так и осталась герцогиней Сассекской, поклонники спорят, кто кого обошел и почему.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com. Коллаж: Дни.ру

Пришлось стать жертвами сплетен бывшей и нынешней участницам группы "Artik & Asti". Когда певица Анна Асти оставила солиста проекта и начала сольную карьеру, он не растерялся и нашел партнершу с не менее яркими вокальными данными. Севиль Велиева стала исполнять хиты в той же манере, что и ее предшественница. Причем публике показалось, что у них похожи голоса.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com . Коллаж:Дни.ру

Наташа Королева и Юлия Проскурякова, Алина Загитова и Евгения Медведева, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, Анна Асти и Севиль Велиева... Выдержке этих звезд можно только восхищаться. Главное, что они всегда остаются собой, не воспринимая ярлыки, которые на них навешивают.

12 августа 2023, 22:03
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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