Фигурист Роман Костомаров снова растрогал публику.

Зимой в жизни Романа Костомарова случилось несчастье. Он был госпитализирован в больницу с пневмонией, однако болезнь стремительно развивалась. Вскоре из-за осложнений ему ампутировали конечности. Однако спортсмен старается не унывать и учиться жить в новых реалиях.

Всего за несколько месяцев Роман научился бегать и прыгать на протезах. Стоит отметить, что все это нелегкое время рядом с фигуристом находится его супруга. Оксана Домина оказывает колоссальную поддержку супругу, за это он ее всячески благодарит. Пару недель назад он подарил жене новый автомобиль стоимостью около пяти миллионов рублей.

На днях перенесший ампутацию Костомаров довел россиян до слез трогательным видео. На своей личной странице в социальной сети он разместил публикацию с участием его любимой супруги. Возлюбленные идут под палящим солнцем по набережной в Сочи. Сначала фигурист просто приобнимает Оксану, но через несколько секунд пара берется за руки и бежит.

Поклонники спортсмена поспешили отреагировать на трогательную публикацию. "Не перестану восхищаться!", – написала одна из подписчиц Романа Костомарова.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала об участии Романа Костомарова в ее ледовом шоу. Подробнее об этом писали "Дни.ру".