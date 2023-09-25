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Навка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу

Навка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу
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Фигуристка Татьяна Навка призналась, что ее бывший партнер по льду может стать участником проекта.

Татьяна Навка заявила в одном из своих последних интервью, что в ее ледовом шоу может поучаствовать ее бывший партнер Роман Костомаров.

Известный фигурист сейчас проходит реабилитацию после длительного лечения. Вместе с этим он проводит тренировки, строит планы, посещает съемки на ТВ, и не исключено, что вскоре выйдет на лед в шоу своей коллеги.

Татьяна Навка призналась, что о сроках говорить пока рано, но, тем не менее, появление Романа в шоу возможно. Более того, она отметила, что всегда ждет Романа на своем представлении и в любой момент готова помочь ему, оказать поддержку. Однако, когда спортсмен сможет вернуться на лед и выступать, пока не сообщается.


Напомним, что зимой у фигуриста Романа Костомарова после перенесенного гриппа развился сепсис. На фоне резкого ухудшения состояния, фигурист оказался в реанимации. Ему подключили аппараты ИВЛ и ЭКМО. Роману провели операцию по ампутации конечностей, чтобы остановить развитие сепсиса. К счастью, спортсмена удалось спасти. Во время лечения и реабилитации фигуриста рядом с ним постоянно находилась его семья.

Сейчас Роман Костомаров продолжает восстановление. Он постоянно на связи со своими подписчиками. На своих страницах в соцсетях фигурист публикует фото со своих тренировок.

25 сентября 2023, 16:14
Passion.ru• Требует проверки

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