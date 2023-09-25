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В Сеть слили сделанное в США фото Заворотнюк

В Сеть слили сделанное в США фото Заворотнюк
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В интернет просочился снимок Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк пропала со всех радаров еще несколько лет назад. Как известно, популярная актриса переживает тяжелый период. После рождения младшей дочери у артистки диагностировали опухоль мозга. Близкие тщательно скрывают состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" и прячут ее от посторонних глаз.

В то время как родные телеведущей перестали демонстрировать даже давние фотографии актрисы, в Сети слили сделанное в США фото Заворотнюк. Ни для кого не секрет, что муж звезды долгое время жил и строил карьеру фигуриста в Америке. Так, на днях его бывшая напарница по катанию опубликовала фотографию, где рядом с ней стоит Анастасия Заворотнюк. Снимок был сделан еще до трагедии, которая произошла в жизни популярной артистки.

Фото: соцсети

На фотокарточке еще молодой Петр Чернышов стоит рядом с улыбающейся и красивой Анастасией Заворотнюк. Рядом с ними позируют тоже пара влюбленных – партнерша фигуриста Наоми Ланг вместе со своим спутником. Фотография, по всей видимости, была сделана в одной из гримерок после выступления чемпионов по фигурному катанию.

Ранее Анастасия Заворотнюк решила избавиться того, что для нее было важно. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

25 сентября 2023, 16:01
Анастасия Заворотнюк. Vladimir Myshkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Киноафиша✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: на кого из звезд мужья поднимали руку

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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