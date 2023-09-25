В Сеть слили сделанное в США фото Заворотнюк

В интернет просочился снимок Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк пропала со всех радаров еще несколько лет назад. Как известно, популярная актриса переживает тяжелый период. После рождения младшей дочери у артистки диагностировали опухоль мозга. Близкие тщательно скрывают состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" и прячут ее от посторонних глаз.

В то время как родные телеведущей перестали демонстрировать даже давние фотографии актрисы, в Сети слили сделанное в США фото Заворотнюк. Ни для кого не секрет, что муж звезды долгое время жил и строил карьеру фигуриста в Америке. Так, на днях его бывшая напарница по катанию опубликовала фотографию, где рядом с ней стоит Анастасия Заворотнюк. Снимок был сделан еще до трагедии, которая произошла в жизни популярной артистки.

На фотокарточке еще молодой Петр Чернышов стоит рядом с улыбающейся и красивой Анастасией Заворотнюк. Рядом с ними позируют тоже пара влюбленных – партнерша фигуриста Наоми Ланг вместе со своим спутником. Фотография, по всей видимости, была сделана в одной из гримерок после выступления чемпионов по фигурному катанию.

Ранее Анастасия Заворотнюк решила избавиться того, что для нее было важно. Подробнее об этом писали "Дни.ру".