Больная раком Заворотнюк лишилась самого главного

Анастасия Заворотнюк потеряла то, что было для нее важно. И вот что произошло.

До того момента, как известная актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк столкнулась со страшной болезнью, она занималась не только творчеством, съемками и актерской карьерой. "Прекрасная няня" вела успешный бизнес в качестве индивидуального предпринимателя.

Но с 2019 года, когда у Анастасии обнаружили онкологию, она перестала вести предпринимательскую деятельность. По этой причине у нее появились долги перед налоговой в размере 172 тысяч рублей. Отчеты в налоговую от ИП Заворотнюк также перестали поступать. А по законодательству, если в течение последних 15 месяцев предприниматель не отправляет отчетность в налоговую и имеет долги, то его лишают статуса ИП. Так случилось и с больной раком артисткой, она лишилась самого главного: бизнеса и статуса ИП.



С 2019 года все финансовые заботы о семье взял на себя муж Анастасии Петр Чернышов. Петр обеспечивает не только лечение и содержание своей жены. На его плечах – содержание коттеджа в Крекшино, где они живут. Также у пары есть совместная дочь Мила.

Данных о том, в каком состоянии сейчас находится актриса, нет. Родственники Заворотнюк скрывают подробности ее жизни и не публикуют фотографии актрисы в Сети.



Некоторые источники сообщают, что Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии. Передвигается она в инвалидном кресле, ведет замкнутый образ жизни и не покидает пределов их семейного коттеджа.