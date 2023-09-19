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Вторник 19 сентября

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Народ набросился на звезду комедий из-за оскорбления в адрес Бузовой: Напоминает о себе

Народ набросился на звезду комедий из-за оскорбления в адрес Бузовой: Напоминает о себе

Унизительная шутка об Ольге Бузовой не понравилась публике.

Накануне гимнастка Ляйсан Утяшева представила подпискам своего ютуб-канала новый выпуск шоу "Дерзкая готовка", гостем которого стал актер Артем Калайджян, более известный как Серго, звезда фильма "Непосредственно Каха". Он рассказал супруге Павла Воли о личной жизни и участии в телевизионных проектах. Но из всего выпуске публике запомнилась шутка актера об Ольге Бузовой.

Артем упомянул поющую телеведущую, когда Ляйсан задала ему один из нескольких блиц-вопросов: дать определение тусовке овец. Звезда комедий ответила, что это фан-встреча Бузовой, и поспешила оправдаться. Мол, это шутка. Но зрители уже сделали вывод, восприняв сказанное как оскорбление в адрес телеведущей и ее поклонников. Якобы таким образом Калайджян решил привлечь к себе внимание.

"Такой себе невзрачненький, никем не замеченный, чтобы напомнить о себе, надо заговорить о Бузовой", "Когда тебя никто не знает и не помнит, то надо хайпануться на Бузовой", – набросились на Артема люди в Сети.

Ранее Ольга Бузова разоткровенничалась и рассказала россиянам о сложном пути к славе. По словам телезвезды, она начала его еще в девятом классе. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

19 сентября 2023, 08:44
Ольга Бузова. Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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