Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

В России фильм на больших экранах не выйдет, оценить пластиковый мир можно будет только на стриминговых сервисах. Однако мода на розовый все же тоже дошла, и многие артисты уже примерили на себе barbicor.
"Дни.ру" решили вспомнить отечественных звезд, которые в своей карьере выбирали "розовые" образы для выходов на красные дорожки и на сцену.
Лариса Долина в барби-образе получала премию "Золотой граммофон".
Лолита в ярком платье-комбинации.
Анастасия Волочкова в середине нулевых решила не мелочиться и выбрала свадебное платье с розовым подтоном.
Светлана Хоркина в элегантном платье вполне в стиле Барби.
Алла Пугачева в своем классическом балахоне цвета фуксии.
Завершаем "розовый" парад Ольгой Бузовой в романтичном розовом платье.