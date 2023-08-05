Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

В мировом прокате гремит фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, а в моде – все розовое.

В России фильм на больших экранах не выйдет, оценить пластиковый мир можно будет только на стриминговых сервисах. Однако мода на розовый все же тоже дошла, и многие артисты уже примерили на себе barbicor.

"Дни.ру" решили вспомнить отечественных звезд, которые в своей карьере выбирали "розовые" образы для выходов на красные дорожки и на сцену.

Лариса Долина в барби-образе получала премию "Золотой граммофон".

Лолита в ярком платье-комбинации.

Анастасия Волочкова в середине нулевых решила не мелочиться и выбрала свадебное платье с розовым подтоном.

Светлана Хоркина в элегантном платье вполне в стиле Барби.

Алла Пугачева в своем классическом балахоне цвета фуксии.

Завершаем "розовый" парад Ольгой Бузовой в романтичном розовом платье.