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Понедельник 18 сентября

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Состоялось прощание с певицей Лолитой

Состоялось прощание с певицей Лолитой
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Сегодня, 18 сентября, появились грустные новости о знаменитой артистке. В последнее время ее окружали родные и близкие люди. Они поддерживали звезду и предавали сил. Как ушла Лолита Милявская?

Никакой истерики, ни всхлипа, ни слезинки. Стойко и мужественно певица Лолита осознала непримиримость расставания с любимыми людьми. Казалось, еще недавно ее красавица-дочь Ева стояла рядом и прижималась в объятиях.

Теперь же все вернулось на круги своя. Как у Цветаевой: "Рас—стояние: версты, мили...". Отпуск в теплой Болгарии с мамой и наследницей завершился, родным пришлось пожелать певице счастливого пути.

Лолита Милявская с трудом скрывала бушующие эмоции от зоркой толпы поклонников. Однако прощание все же состоялось. Об этом свидетельствует публикация в официальном аккаунте ведущей телевизионных шоу и кумира современности.

"Все, завтра домой и на работу. Я скучаю по семье, они по мне. Не снимаю прощания с близкими принципиально, пусть лента выглядит беззаботно. Обнимаю всех на этой странице", — выразилась Лолита.

По возвращении в Москву экранную особу ждет адаптация к обыденной реальности. Не только психологическая, но и климатическая, ведь Лолита Милявская по сути продлевала лето. Портал "Вести Подмосковья" приводит сведения о грядущих заморозках. Не утешает и эпидемическая обстановка: как пишет сайт VSE42.RU, коронавирус в России снова дает о себе знать.

18 сентября 2023, 20:43
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

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