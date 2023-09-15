Экс-жена Петросяна отсидела в тюрьме за воровство Тесты В телефоне Киркорова нашли кадры с парнем Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" "Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

Лента новостей

Пятница 15 сентября

15:08Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения 14:45Перед смертью дочь Ульянова страдала от сильной боли: что стало причиной 14:14"У меня трусики": Волочкова позволила Шаляпину заглянуть под юбку 13:27Состояние тяжелое: Николаев попал в больницу 12:12Битва двух подруг: Боня дала совет Собчак по поводу пластики 11:36Дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве 11:12Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж 10:04"Поехали в загс": Александр Петров женился на девушке после нескольких встреч 09:59На МКАД автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной 09:06"Теперь я точно мужик": как сейчас выглядит Лолита 08:20Лайфхак дня: как чистить кузов с помощью автомобильной глины 08:00На картине 19 века был найден двойник Никиты Михалкова 04:37Россияне принялись скупать квартиры в ожидании увеличения первоначального взноса по ипотеке 02:36Исследование: многие родители предпочитают брать детей в отпуск 00:02Врач рассказала о вреде для печени от бесконтрольного приема БАДов и витаминов 22:52Беда пришла в семью: Стас Пьеха объявил о смерти бабушки 22:02Концерт Шнурова в Москве отменили в последний момент 21:26Выздоравливающая Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности: певица сильно рискует 20:40"Укол в сердце": SHAMAN пережил шок перед сложным концертом 19:55Проблемы в браке? Буланова ответила на вопрос о разрыве с молодым мужем 19:16Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России: и вот почему 18:25Куда сходить в Москве: афиша с 15 по 22 сентября 18:09Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом 17:26Популярный в России магазин техники Apple сменил название 16:44Опозорившийся Панин поплатился за дебош в Таллине: вот как наказали актера 15:57Вернувшийся в Россию Милохин вновь сбежал за границу из-за страха: чего он боится? 15:14"Не готов так жить": молодой муж уехал от Булановой через три месяца после свадьбы 13:16"Хочу сдаться": бывшая жена Гуфа пожаловалась на проблемы со здоровьем 12:48Синоптик спрогнозировал теплый сентябрь в Москве 12:13Началась проверка клиники Хайдарова: Любовь Успенская добилась своего 12:00"Виторган так похудел": счастливая Собчак показала любовь своей жизни в важный день 11:28Катя Лель опознала в мексиканских пришельцах похитителей своих зубов 11:22Высунувший язык Шаляпин рассказал про свое главное удовольствие 11:11"Кормившая" весь Советский Союз Вайкуле сделала новое заявление: и вот что она сказала 10:50Диетолог: людям в возрасте не стоит есть много грибов 10:24"Что с лицом?": изменившийся до неузнаваемости Ургант испугал россиян 10:05Сделал вид или отпустил измену: Психолог описал отношения Костомарова и Доминой 09:00"С этого начинается Родина": SHAMAN привез семью из Донецка на свое шоу 08:50Заслуженную артистку России Рамилю Искандер задержали в Москве с крупной партией наркотиков 08:05Тарасов вызвал омерзение похабной шуткой про жену: еще и при детях 06:15Как не отравиться найденными в лесу грибами: советы нутрициолога 04:15Несут смерть и разрушения: как распознать человека с "проклятым" взглядом? 02:10Тест: насколько хорошо вы знаете СССР? 00:05Неприкрытая ложь: папарацци изобличили бросившую принца Гарри Меган Маркл 22:39"Не разговаривает": состояние Розенбаума рассекретила его продюсер 21:4511 квартир иноагента Караулова под арестом: почему? 20:56Куда вложить накопленные деньги: совет банкира 20:24"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной 19:26Декольте до пупа и ни намека на талию: кого Собчак выставила на посмешище? 18:55"Воткнули семечку и вот": звезда "Реальных пацанов" вырастила неожиданное
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"У меня трусики": Волочкова позволила Шаляпину заглянуть под юбку

"У меня трусики": Волочкова позволила Шаляпину заглянуть под юбку
684

Балерина не постеснялась показать нижнее белье.

Анастасия Волочкова успела зарекомендовать себя, как женщина без каких-либо стеснений. Образы артистки частый повод для обсуждений среди пользователей Сети. Наряды балерины с каждым разом становятся все более откровенными.

Летом поклонники осудили девушку за появление на публике без нижнего белья под одеждой, а недавно звезда опубликовала фотографию с оголенными ногами и расстегнутой верхней пуговицей на платье. Возможно, именно так Анастасия Волочкова подогревает интерес поклонников.

Однако на днях в Сети появилось видео, где прима-балерина демонстрирует свое нижнее белье. На записи они стоят в лифте вместе с Прохором Шаляпиным. К слову, Анастасия Волочкова позволила певцу заглянуть под свою пышную юбку. Она приподнимала платье и показывала розовое белье.

"У меня трусики", – говорит на видео прима-балерина.

К слову, такой цвет белья был подобран не случайно. Как оказалось, Анастасия Волочкова ходила на мероприятие, посвященное тематике барби. Весь образ звезды был в розовом цвете. Девушка надела пышное платье такого цвета, высокие каблуки в той же цветовой гамме и дополнила наряд жемчужными аксессуарами.

Раннее "Дни.ру" писало, что Волочкова подразнила снимками нового любовника.

15 сентября 2023, 14:14
Анастасия Волочкова. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Упала на пол и орет: что случилось с Волочковой?

Задравшая ноги Волочкова подразнила снимками нового любовника
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения

Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения
Актриса пожаловалась на предпринимателя из-за слитой публикации в Сеть Около года назад популярная актриса Эмбер Херд подала в суд на бывшего супруга.

Перед смертью дочь Ульянова страдала от сильной боли: что стало причиной

Перед смертью дочь Ульянова страдала от сильной боли: что стало причиной
Тело художницы нашла консьержка, судя по обстоятельствам, Елена Ульянова была мертва уже более суток. Сообщение о смерти художника-графика распространила пресс-служба Театра имени Вахтангова, в котором работал ее знаменитый отец Михаил Ульянов – звезда прошумевшего в свое время фильма "Ворошиловский стрелок".

Состояние тяжелое: Николаев попал в больницу

Состояние тяжелое: Николаев попал в больницу
Артиста госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Популярный артист и любимец многих в январе пережил непростое испытание.

Битва двух подруг: Боня дала совет Собчак по поводу пластики

Битва двух подруг: Боня дала совет Собчак по поводу пластики
Светские дивы не упускают возможности зацепить друг друга. Ни для кого не секрет, что Виктория Боня и Ксения Собчак уже давно являются заклятыми врагами.

Дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве

Дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве
Умерла дочь великого советского актера Михаила Ульянова. Тело наследницы артиста было найдено в Москве. Дочь Михаила Ульянова скончалась в возрасте 64 лет.

Выбор читателей

13/09СрдНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова 14/09ЧтвКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом 13/09СрдПолучившая наследство после Чуриковой Васильева ответила на вопрос о деньгах 13/09СрдУпала на пол и орет: что случилось с Волочковой? 14/09Чтв"Виторган так похудел": счастливая Собчак показала любовь своей жизни в важный день 14/09ЧтвБеда пришла в семью: Стас Пьеха объявил о смерти бабушки