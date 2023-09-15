"У меня трусики": Волочкова позволила Шаляпину заглянуть под юбку

Балерина не постеснялась показать нижнее белье.

Анастасия Волочкова успела зарекомендовать себя, как женщина без каких-либо стеснений. Образы артистки частый повод для обсуждений среди пользователей Сети. Наряды балерины с каждым разом становятся все более откровенными.

Летом поклонники осудили девушку за появление на публике без нижнего белья под одеждой, а недавно звезда опубликовала фотографию с оголенными ногами и расстегнутой верхней пуговицей на платье. Возможно, именно так Анастасия Волочкова подогревает интерес поклонников.

Однако на днях в Сети появилось видео, где прима-балерина демонстрирует свое нижнее белье. На записи они стоят в лифте вместе с Прохором Шаляпиным. К слову, Анастасия Волочкова позволила певцу заглянуть под свою пышную юбку. Она приподнимала платье и показывала розовое белье.

"У меня трусики", – говорит на видео прима-балерина.

К слову, такой цвет белья был подобран не случайно. Как оказалось, Анастасия Волочкова ходила на мероприятие, посвященное тематике барби. Весь образ звезды был в розовом цвете. Девушка надела пышное платье такого цвета, высокие каблуки в той же цветовой гамме и дополнила наряд жемчужными аксессуарами.

Раннее "Дни.ру" писало, что Волочкова подразнила снимками нового любовника.