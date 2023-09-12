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Вторник 12 сентября

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Волочкова дразнит россиян снимками нового ухажера: поклонники пытаются раскрыть личность мужчины

Волочкова дразнит россиян снимками нового ухажера: поклонники пытаются раскрыть личность мужчины
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У Анастасии Волочковой появился таинственный поклонник. Кто на сей раз покорил сердце балерины?

Волочкова предпочитает не раскрывать личность возлюбленного. При этом она активно делится фотографиями с подарками от ухажера в соцсетях.

Светские обозреватели сошлись во мнении о том, что в личной жизни Волочковой наконец-то наступила белая полоса. Наконец-то артистка ходит на свидания и получает цветы.

Недавно она выложила снимок с роскошным букетом белых роз, а потом и вовсе порадовала поклонников, показав отражение своего возлюбленного. Стоит отметить, что пара сфотографировалась напротив стеклянной двери, так что разглядеть лицо избранника балерины не представляется возможным. К тому же сама Анастасия подробности о новых отношениях не раскрывает.

Ранее Волочкова уже успела ответить на неприятные сплетни о ее якобы проблемах. Как уверяет бывшая прима Большого театра, появившаяся в СМИ информация не имеет ничего общего с реальностью. Блондинка объяснила, что она – честный налогоплательщик.

"У меня нет никаких долгов и задолженностей. Я исправно плачу налоги, все свои коммунальные платежи", – откровенно призналась в интервью артистка.

12 сентября 2023, 23:23
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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