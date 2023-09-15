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Пятница 15 сентября

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"Теперь я точно мужик": как сейчас выглядит Лолита

"Теперь я точно мужик": как сейчас выглядит Лолита
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Популярная певица опубликовала видео с автосервис.

Певица Лолита успела зарекомендовать себя, как сильная и независимая женщина. Она много работает, чтобы обеспечить свою семью, она всегда рассчитывает сама на себя и с легкостью решает возникшие проблемы без чьей-либо помощи. К слову, одной из которых она поделилась на днях в своем микроблоге.

Артистка любит общаться со своими поклонниками. Правда, в начале видео призналась, что давно ничего не публиковала и поставила себе "прогул". Так, она решила показать, где она находится в три часа дня, и как она выглядит. Как оказалось, у Лолиты возникала проблема с колесами. По ее словам, у нее износились шины, и она по середине дня выбралась в автосервис заменить их.

"Только посмотрела свою ленту, ставлю себе прогул. Ну где может находиться приличная женщина в три часа дня? Только на автосервисе. Я обнаружила, что у меня лысая резина, и приехала менять шины. Вон там с моей старенькой машинкой колдуют", – цитирует Пятый канал Лолиту.

Видео она подписала в своем стиле. "Ну вот теперь я точно мужик", – написала в шуточной форме артистка. Подписчики отметили, что несмотря на то, что она решает "мужские" проблемы, их любимица все равно выглядит потрясающе.

Раннее "Дни.ру" писало, что Васильев жестко прошелся по внешнему виду Лолиты.

15 сентября 2023, 09:06
Лолита. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеграм✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

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