Названа преемница укатившей за границу Пугачевой: Волевым характером обладает

Алла Пугачева многие годы занимала место главной звезды отечественного шоу-бизнеса.

После ее отъезда с мужем-иноагентом и детьми многие стали интересоваться, кто мог бы занять опустевшее место дивы всея шоубиза. Критик Евгений Бабичев считает, что подобная женщина в России есть, и ее харизмы хватит, чтобы встать на первое место в негласном рейтинге. По сути, названа преемница уехавшей за границу Аллы Пугачевой.

"Как по мне, таким волевым характером, подходящим под этот статус, обладает Лолита в высшей степени", – отметил эксперт.

В его словах действительно есть смысл. В последние месяцы артистка стала законодательницей трендов и вирусного контента. Лолитой восхищаются и люди ее поколения, и молодежь, которая без ума от юмора и самоиронии звезды. Артистка без стеснения рассуждает о жизни, мудро сглаживая острые углы, не боится рисковать в творчестве и выходах на красную дорожку.

Напомним, Алла Пугачева разозлила поклонников своей позицией относительно россиян. В Сети отмечают, что позиция может быть какой угодно, но оскорблять страну, в которой прожил большую часть жизни, людей, благодаря которым стал известным, – подло. Примадонне до сих пор не могут простить слова о "рабах" и "холопах" в адрес россиян.