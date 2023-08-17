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Четверг 17 августа

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Сябитова сообщила о переменах в новом сезоне шоу "Давай поженимся!"

Сябитова сообщила о переменах в новом сезоне шоу "Давай поженимся!"
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Телесваха Роза Сябитова рассказала о нововведениях в шоу "Давай поженимся!".

На протяжении полутора лет шоу Первого канала "Давай поженимся!" не выходило в эфир. В феврале прошлого года, как мы помним, на замену всех развлекательных шоу пришли общественно-политические программы. В этом году некоторые передачи возвращаются на экраны. Так, скоро телезрители увидят новые выпуски шоу, в котором одинокие люди ищут себе пару.

Лариса Гузеева вновь заняла кресло ведущей "Давай поженимся!", а рядом с ней привычно расположилась Роза Сябитова. В недавней беседе с журналистами сваха рассказала о переменах в шоу, новые выпуски которого, по ее словам уже отсняты. Например, изменится состав ведущих. То есть будет кто-то третий. Его личность пока держится втайне.

Кроме того, изменятся герои программы. Сябитова знает, что некоторые критикуют передачу за фриков, которых продюсеры шоу приглашают на съемки. "Но мы отражаем действительность как в зеркале", – сказала в оправдание телесваха.

Роза Сябитова связывает возвращение "Давай поженимся!" на экраны с наступлением той самой стабильности, которую все ждут. Дескать, если развлекательные шоу вновь показывают, значит, возвращается вера в будущее.

17 августа 2023, 19:29
Фото: скриншот 1tv.ru
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Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
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