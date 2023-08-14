Час общения с Басковым гораздо лучше обучения в университете Тбилиси – Кушанашвили

Журналист Отар Кушанашвили восхищается народным артистом Николаем Басковым.

Этим летом исполняется 20 лет с момента выхода в эфир первого выпуска шоу "Дом", которое стало предшественником скандального проекта "Дом-2". Одним из ведущих "телестройки" был Николай Басков. Об этом недавно вспомнил журналист Отар Кушанашвили в своем ютуб-шоу "Каково?".

53-летний обозреватель раскритиковал проект "Дом". То шоу, считает Кушанашвили, "разрушило русскую культуру" и "надругалось над святынями". Но о первом ведущем "Дома" Отар высказался весьма тепло, назвав его глубоким человеком. Мол, никто даже не представляет насколько он является таким. "Час общения с Басковым гораздо больше, чем учеба в университете тбилисском", – заявил скандальный журналист.

Кушанашвили, очевидно, так сказал, поскольку некоторое время он обучался в Тбилисском государственном университете. Как рассказывал обозреватель, из этого учебного заведения его отчислили.

Отар дружит с Николаем Басковым много лет – с тех пор, как артист подарил ему крупную сумму денег на похороны отца – Шалвы Кушанашвили. Тогда широкий жест заставил журналиста расплакаться. А ведь до этого он едва ли не ненавидел певца, считая того "сосредоточием всего античеловеческого на Земле". Такими откровениями Кушанашвили делился два года назад в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".