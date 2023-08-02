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Среда 2 августа

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Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов с животными

Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов с животными
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Посмотрите на эти фото, чтобы ответить на вопрос. Кто вышел лучше: звезды или животные?

С точки зрения биологии человек — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов. Другими словами, все мы относимся к царству животных, и это хорошо заметно со стороны. "Дни.ру" решили собрать архивные фото артистов с братьями нашими меньшими и показать, чтобы вы улыбнулись!

Ольга Бузова и обезьяна. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Ольга Бузова всегда органично смотрелась с экзотическими животными. Последние пару лет знаменитость часто летает в Африку, где снимается с местными представителями фауны. Но и раньше звезда забавно позировала с обезьяной. Две очаровашки, ну что тут скажешь?

Николай Басков и свинья. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com

Николай Басков на трон в шоу-бизнесе не претендует, а вот свинью на "Песне года" в 2006-м отхватить успел. Даже не знаем, кто на свете всех милее: натуральный блондин или розовый поросенок?

Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Юрий Гальцев может и шутку рассказать, и под шейкой почесать. Особенно, если перед ним кошка! Юмориста вместе с пушистым созданием запечатлели на камеру в процессе нежных ласк.

Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com

Анна Большова и лошадь — как две звезды на ясном ночном небе. От снимка веет максимальной гармонией и умиротворением. Вот что значит — нашли друг друга!

Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Олег Газманов с детства мечтал о собаке в доме и в итоге исполнил мечту несколько раз. Однажды знаменитости подарили овчарку по кличке Корби. "Я по сравнению с ним просто дворняжка", — шутил певец.

Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Анастасия Волочкова тоже принимала в дар животное — козленка. Его преподнес балерине Бари Алибасов, чтобы та вырастила из него настоящего козла. Артистка в обнимку белым другом — не это ли лучшая пара?

2 августа 2023, 08:38
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
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В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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