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Понедельник 6 ноября

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"Яркая и обворожительная": всего одна деталь изменила внешность Водонаевой

"Яркая и обворожительная": всего одна деталь изменила внешность Водонаевой
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Алена Водонаева теперь производит другое впечатление на своих поклонников. Что же помогло ей этого добиться?

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева заметно изменилась с тех времен, когда она ежедневно жила под прицелом видеокамер. После трехлетнего пребывания в проекте Водонаева ушла в мир журналистики. На сегодняшний день у телеведущий серьезный багаж опыта на ТВ и в различных изданиях.

И нельзя не заметить, как изменилась внешность звезды ТНТ. Но поклонники все не могут понять, в чем причина перемен и с чем это связано?

Эксклюзивно для "Дни.ру" стоматолог Иван Муссуров объяснил: всего одна деталь изменила Алену Водонаеву. По словам эксперта дело в ее прекрасной улыбке, которой она сейчас обладает. Ранее, как заметил специалист, у Водонаевой была "патология прикуса":

"Ей необходимо было радикальное ортодонтическое лечение, смешанное. Или брекеты, или элайнеры и вспомогательные ортодонтические аппараты и методики. Далее, вероятнее всего, последовало бы тотальное покрытие зубов керамическими накладками, винирами".

Но вскоре все изменилось. И, по словам стоматолога, сейчас у Алены Водонаевой наблюдаются "ровные зубные ряды и светлые эстетичные виниры". Специалист отметил, что "форма зубов и цвет гармонично подобраны к ее контурам лица и делают ее улыбку яркой и обворожительной."
Напомним, что звезда ТВ в мае 2023 года сменила имя официально. Была Елена Водонаева, а стала Алена Водонаева.

6 ноября 2023, 08:06
Дни.ру✓ Надежный источник

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Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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