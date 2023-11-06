"Яркая и обворожительная": всего одна деталь изменила внешность Водонаевой

Алена Водонаева теперь производит другое впечатление на своих поклонников. Что же помогло ей этого добиться?

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева заметно изменилась с тех времен, когда она ежедневно жила под прицелом видеокамер. После трехлетнего пребывания в проекте Водонаева ушла в мир журналистики. На сегодняшний день у телеведущий серьезный багаж опыта на ТВ и в различных изданиях.

И нельзя не заметить, как изменилась внешность звезды ТНТ. Но поклонники все не могут понять, в чем причина перемен и с чем это связано?

Эксклюзивно для "Дни.ру" стоматолог Иван Муссуров объяснил: всего одна деталь изменила Алену Водонаеву. По словам эксперта дело в ее прекрасной улыбке, которой она сейчас обладает. Ранее, как заметил специалист, у Водонаевой была "патология прикуса":

"Ей необходимо было радикальное ортодонтическое лечение, смешанное. Или брекеты, или элайнеры и вспомогательные ортодонтические аппараты и методики. Далее, вероятнее всего, последовало бы тотальное покрытие зубов керамическими накладками, винирами".



Но вскоре все изменилось. И, по словам стоматолога, сейчас у Алены Водонаевой наблюдаются "ровные зубные ряды и светлые эстетичные виниры". Специалист отметил, что "форма зубов и цвет гармонично подобраны к ее контурам лица и делают ее улыбку яркой и обворожительной."

Напомним, что звезда ТВ в мае 2023 года сменила имя официально. Была Елена Водонаева, а стала Алена Водонаева.



