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Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса
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Долгие годы Ольга Бузова наслаждалась лучами славы в качестве участницы и ведущей "Дома-2". Но в какой-то момент этой скромной популярности звезде оказалось недостаточно, и она запела. Впрочем, это не единственный подобный пример в российском шоу-бизнесе.

"Человек талантливый, талантлив во всех областях", – говорил немецкий писатель Лион Фейхтвангер. Вероятно, так подумали и некоторые звезды, внезапно для всех решившие попробовать свои силы на музыкальной сцене. Редакция "Дни.ру" составила список таких знаменитостей.

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

История становления певческой карьеры Ольги Бузовой знакома, пожалуй, каждому зрителю нашей страны. Звезда "Дома-2" решила выпускать собственные хиты в 2017 году после болезненного развода с Дмитрием Тарасовым. А сегодня, спустя несколько лет, поющая телеведущая уже может похвастаться внушительной армией поклонников своей музыки.

Марина Федункив

Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Еще одной запевшей звездой российского шоу-бизнеса стала звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив. Примечательно, что в самом начале пути Ольги Бузовой актриса с иронией высказывалась о ее творчестве. А уже спустя пару лет у нее вышел собственный дебютный трек "Не устоишь".

Елена Воробей

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Не так давно на просторах Сети появилась новость о рождении еще одной звезды музыки. Ей оказалась известная юмористка Елена Воробей. Несколько месяцев назад артистка представила публике довольно откровенный клип на свою песню "Холодно".

Александр Ревва

Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Уже много лет Александр Ревва покоряет российскую сцену как Артур Пирожков. За это время многие успели забыть, что начинал свою карьеру он не в качестве певца, а как юморист. Поэтому его решение выпускать хиты тоже когда-то далеко не все воспринимали всерьез.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

Умения и таланты Анастасии Волочковой можно перечислять бесконечно. О заслугах артистки в балете слышал каждый, но не все знают, что она не раз демонстрировала публике свои вокальные данные. Недавно у звезды состоялась презентация очередного клипа на песню "Глоток любви", который приняли не слишком тепло.

Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Уже полтора года Ивана Урганта невозможно увидеть на российских экранах. К счастью, помимо карьеры телеведущего, у него есть и другие методы самореализации. За последние несколько месяцев шоумен выпустил два собственных клипа, назвавшись Гришей Ургантом.

Яна Кошкина

Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

В число тех, кто составил конкуренцию Ольге Бузовой, вошла и известная ведущая Яна Кошкина. Несколько лет назад звезда запела внезапно для публики и представила свой первый сингл "На красный свет". Однако свой музыкальный талант она продемонстрировала еще раньше, участвуя в слепых прослушиваниях на шоу "Голос". А еще Яна поет в рамках проекта "Однажды в России", исполняя композиции, которые, как правило, являются пародией..

Вполне возможно, что совсем скоро список знаменитостей, решивших строить карьеру на музыкальной сцене, пополнится еще одним именем. Ранее "Дни.ру" писали, что о решении попробовать себя качестве певицы объявила актриса Анна Хилькевич.

4 ноября 2023, 20:14
Ольга Бузова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией

Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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