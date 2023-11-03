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Четверг 2 ноября

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Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером

Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером
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Знаменитый артист попрощался с миром 28 октября. Стало известно, что книга Мэттью Перри сбросила с пьедестала Бритни Спирс, которая за неделю "до" выпустила свое произведение.

Первые роли будущей знаменитости были небольшими и не очень успешными, но в 1994 году он получил роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Этот персонаж принес ему огромную популярность и признание. Сериал стал одним из самых успешных и популярных в истории телевидения, а Мэтью Перри стал одним из самых высокооплачиваемых актеров.

После окончания "Друзей" в 2004 году Мэтью продолжил актерскую карьеру, снимаясь в фильмах и сериалах. Он также попробовал себя в роли продюсера и сценариста. Однако большой успех, как у "Друзей", ему уже не удалось повторить.

Несколько дней назад поклонников сериала ошарашила неожиданная новость. Как стало известно, Мэтью Перри ушел из жизни 28 октября. Ему было 54 года. В последние годы актер жаловался на проблемы со здоровьем. Дело в том, что еще в начале своей карьеры он начал увлекаться запрещенными вещества. Частое употребление привело к проблемам с кишечником. В момент смерти Мэттью Перри был один у себя дома, принимал ванну.

На днях стало известно, что мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером. Как сообщает Пятый канал, актер обогнал даже книгу Бритни Спирс, которая была выпущена за неделю "до" произошедшего и заняла лидирующую позицию. Произведение знаменитого артиста называется "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь". В нем он рассказывает в подробностях историю своей жизни, делится переживаниями и сообщает самые интимные подробности своей болезни.

Ранее "Дни.ру" писали, что Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри.

3 ноября 2023, 00:20
Matthew Perry. Faye Sadou/ AdMedia/ www.globallookpress.com
Radar Online✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

Такой Бритни была, когда покоряла мировой шоу-бизнес.

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