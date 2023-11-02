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Четверг 2 ноября

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Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри

Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри
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Принц Гарри снова удивил общественность откровением. Он заявил о связи с актером Мэттью Перри.

Принц Гарри, известный своими откровенными и честными высказываниями, неожиданно признался, что ассоциировал себя с персонажем Мэттью Перри из популярного сериала "Друзья". В своей книге "Запасной", принц поделился, что в определенный момент своей жизни он ощущал сходство с Чендлером Бингом.

В книге, Принц Гарри отметил, что, как и Чендлер, он часто использовал юмор как защитный механизм, чтобы скрыть свои эмоции и справиться с трудностями. Он описал себя как человека, который старается быть смешным и остроумным, чтобы скрыть свои внутренние боли и сомнения.

Супруг Меган Маркл также признался, что в свое время был влюблен в персонаж Моники, которую сыграла актриса Кортни Кокс. Он описал ее как сильную и независимую женщину, которую он восхищал и считал прекрасным примером.

Подобное признание вызвало интерес и удивление у фанатов сериала "Друзья" и поклонников Принца Гарри, отмечает "Общественная служба новостей". Они отметили, что это еще одна неожиданная сторона личности принца, которая делает его более открытым и человечным.

Принц Гарри всегда отличался готовностью говорить о своих чувствах и переживаниях. Его откровения в книге "Запасной" позволяют нам лучше понять его личность и проследить его эмоциональный рост.

2 ноября 2023, 02:39
Принц Гарри. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Express.co.uk✓ Надежный источник

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