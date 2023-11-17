Михалков раскрыл свое истинное отношение к певцу SHAMAN: вот что он сказал

Никита Михалков охарактеризовал молодого артиста, известного под псевдонимом SHAMAN, всего двумя фразами.

За последние полтора года Ярослав Дронов добился популярности, к которой многим другим знаменитостям приходится идти десятилетиями. Одни восхищаются творчеством исполнителя и разделяют его взгляды, а другие считают, что он обрел славу незаслуженно. Накануне свое мнение о певце SHAMAN высказал и Никита Михалков.

Не секрет, что режиссер является одним из тех людей, которые привыкли говорить в лицо даже самую неприятную правду. Кинодеятель славится своими емкими высказываниями на насущные темы и нередко критикует знаменитостей за их неоднозначные выходки. Так же кратко и лаконично он отозвался о Дронове.

Свое истинное отношение к молодому артисту Никита Михалков раскрыл во время Санкт-Петербургского международного культурного форума. Отвечая на вопрос журналистов о певце SHAMAN, режиссер произнес всего две фразы. Постановщик дал понять, что не может сказать ничего плохого об исполнителе. Более того, он считает Дронова достойным артистом.

"Прекрасный певец. Ничего не имею против", – высказался о певце-патриоте Никита Михалков.



Помимо режиссера, положительно о творчестве исполнителя хита "Я русский" высказывались и другие именитые личности. В их числе оказался и Олег Газманов. Ранее артист откровенно рассказал об отношениях с певцом SHAMAN в беседе с "Дни.ру".