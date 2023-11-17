Михалков раскрыл свое истинное отношение к певцу SHAMAN: вот что он сказал

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Пятница 17 ноября

12:02Повзрослевшая дочь Началовой тихо уехала из России: известна причина 10:28Михалков раскрыл свое истинное отношение к певцу SHAMAN: вот что он сказал 08:09Сухость и раннее старение: врач разочаровала любителей хозяйственного мыла 07:11Названо главное условие для снижения ключевой ставки 06:16Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса 04:09Три неожиданные причины появления неприятного запаха изо рта 03:04Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах 02:12Позировала и обнималась: Петров впервые вывел жену на публику 01:10ТОП-5 способов экономии перед Новым годом 00:35МРОТ подрастет: сколько будем получать в 2024 году 19:46Солистка группы "Фабрика" о родине: Если не будешь работать – не проживешь 18:02Смущает вид: певица МакSим вызвала подозрения о беременности 16:45Лолита на всю страну рассказала о своей беде: Есть заболевание 15:18Красавец-актер Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы 14:17Сына бросил с экс-женой, а дочь не принял: запутанная личная жизнь Малинина 13:31SKYWELL HT-i: такой же, только гибрид 12:58Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа 11:49Вынужденная мера: Муцениеце объявила об отъезде в Латвию 11:04Что заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина 10:19Нежно держались за руки: Пугачеву и Галкина* тайно сняли на прогулке 10:04Синдром хронической усталости: опасные признаки и методы борьбы от врача 09:02Тошнота, головная боль и слабость: магнитная буря вновь ухудшит самочувствие 08:12Ум на свободе: Аяз Шабутдинов послал весточку из СИЗО 07:06Принято решение: песни "Ласкового мая" вновь делят в суде 06:02Лишают телефонов: школьников хотят оставить без связи 04:52Платить за услуги ЖКУ станет выгоднее: какое изменение ждет россиян? 02:36Названо условие для снижения цен на автомобильные запчасти 01:47Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2" 00:57Авто, бизнес и долги: на что россияне готовы потратить миллион 00:28ТОП-5 специй для поднятия иммунитета осенью 19:25Слова из песни SHAMAN высекли на огромном памятнике: смотрим реакцию артиста 17:24Известная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики 16:51Поэтому и женился: Чадов откровенно о любви без пафоса 16:17Не узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова 14:52Оставившая детей Бородина объяснила свое решение уехать из России 13:27Ничего не знает про отца: что известно о внебрачном сыне Лепса 12:24Отказавшаяся выступать в России Орбакайте нашла новый способ заработка 11:46Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа 10:40Старая и замызганная: как выглядит квартира Билана с видом на Красную площадь 09:24Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть 08:40Предал мать ради лучшей жизни: пожилую россиянку обманули и бросили в чужой стране 07:05Раскрыт секрет правильного питания для пожилых людей 06:18Объявлен в розыск: что случилось с уехавшим из России Никитой Пресняковым 05:15Сооснователь "Алисы" ушел из жизни: что случилось с 63-летним мужчиной? 04:28Отказался от завтрака? Готовься к серьезным проблемам 02:28В 2024 сразу двум категориям пенсионеров увеличат выплаты 02:01Уйдет с молотка: личную вещь Жириновского решено продать 01:14До свидания: Александр Шоуа разъехался с недавно родившей женой 00:15Мажет голову какашками: Дана Борисова вновь влипла в неприятную историю 17:10Слухи о романе с Арзамасовой и статус холостяка: жизнь звезды "Папиных дочек" Бледного
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Михалков раскрыл свое истинное отношение к певцу SHAMAN: вот что он сказал

Михалков раскрыл свое истинное отношение к певцу SHAMAN: вот что он сказал
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Никита Михалков охарактеризовал молодого артиста, известного под псевдонимом SHAMAN, всего двумя фразами.

За последние полтора года Ярослав Дронов добился популярности, к которой многим другим знаменитостям приходится идти десятилетиями. Одни восхищаются творчеством исполнителя и разделяют его взгляды, а другие считают, что он обрел славу незаслуженно. Накануне свое мнение о певце SHAMAN высказал и Никита Михалков.

Не секрет, что режиссер является одним из тех людей, которые привыкли говорить в лицо даже самую неприятную правду. Кинодеятель славится своими емкими высказываниями на насущные темы и нередко критикует знаменитостей за их неоднозначные выходки. Так же кратко и лаконично он отозвался о Дронове.

Свое истинное отношение к молодому артисту Никита Михалков раскрыл во время Санкт-Петербургского международного культурного форума. Отвечая на вопрос журналистов о певце SHAMAN, режиссер произнес всего две фразы. Постановщик дал понять, что не может сказать ничего плохого об исполнителе. Более того, он считает Дронова достойным артистом.

"Прекрасный певец. Ничего не имею против", – высказался о певце-патриоте Никита Михалков.

Помимо режиссера, положительно о творчестве исполнителя хита "Я русский" высказывались и другие именитые личности. В их числе оказался и Олег Газманов. Ранее артист откровенно рассказал об отношениях с певцом SHAMAN в беседе с "Дни.ру".

17 ноября 2023, 10:28
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом

SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Расторгуев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Маршал. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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