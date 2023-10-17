"Подвинул меня": 72-летний Газманов объяснилcя с глазу на глаз с SHAMAN'ом

28 октября большим концертом с симфоническим оркестром Олег Газманов на сцене "Крокуса" отметит 55-летие творческой деятельности. Среди гостей, которые в этот вечер выйдут на сцену, будет и SHAMAN. Об их отношениях Газманов откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру".

"Появление на сцене SHAMAN'а меня порадовало, – признается Олег Газманов. – Как и то обстоятельство, что он стал популярнее меня по опросам, хотя два года я оставался в лидерах. В 72 года, наверное, это неправильно. И вот, наконец, появился парень, который меня подвинул".

"Он является примером для огромного количества молодых и начинающих исполнителей, поскольку поет именно те песни, которые нужны сейчас людям, – пояснил Олег Михайлович. – И пусть они не звучат на "Русском радио", но они поднимают дух нашим воинам, что намного важнее".

Недавно у них состоялся доверительный и прямой разговор с глазу на глаз. "Я так ему и сказал, что, мол, я один из последних композиторов, которые умеют радоваться чужим успехам и твоим, в частности, – вспоминает певец. – А он сделал паузу и сказал в ответ: "Больше никого и не было".

Напомним, звезда Ярослава Дронова зажглась в 2013 году, когда он занял 3-е место в телешоу талантов "Фактор А" и получил приз – "Золотую звезду" Аллы Пугачевой. Потом он участвовал в вокальное проекте "Голос". Теперь же молодой артист выступает под псевдонимом SHAMAN и собирает полные залы по всей стране. Только что он дал два аншлаговых концерта в Кремле.