Сына бросил с экс-женой, а дочь не принял: запутанная личная жизнь Малинина

Не секрет, что известный певец трижды связывал себя узами брака. Кроме того, он является многодетным отцом. Впрочем, не для всех своих детей исполнитель стал образцовым родителем, да и с женами, как известно, Александр Малинин расставался далеко не на доброй ноте.
Первой супругой артиста стала скрипачка ВИА "Поющие гитары" Инна Курочкина. Избранницу певец встретил на заре своей карьеры, когда был молод и неопытен. Вероятно, это и стало причиной того, что паре не удалось построить крепкие отношения. Вскоре после начала романа влюбленные поженились, в 1981 году у них родился сын Никита, а затем брак дал трещину.
Поговаривали, семейную жизнь часто омрачали склоки и конфликты. Но окончательно союз рухнул, когда Александр Малинин встретил новую любовь – певицу Ольгу Зарубину. Артист поддался чувствам и ушел из семьи, бросив сына вместе с экс-женой. Однако и следующий его брак оказался далек от идеала.
Со второй женой певец прожил вместе несколько лет и стал отцом во второй раз. Ольга Зарубина подарила ему наследницу Киру. А когда грянул развод, певица перебралась в США и забрала дочку с собой. Наладить связь с ребенком Александр Малинин так и не смог. Через много лет, уже будучи взрослой девушкой, Кира приехала в Россию и захотела пообщаться с отцом. Однако тот отказался ее принимать и не захотел впускать в свою новую жизнь.
Впрочем, неудивительно, что сейчас артист даже мысленно не желает возвращаться к своему прошлому, которое было таким запутанным. Уже больше 30 лет он счастлив в браке с третьей женой Эммой. Супруги воспитали вместе общих детей – двойняшек Фрола и Устинью.
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