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Пятница 27 октября

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Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина

Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина
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Народный артист России Александр Малинин выглядит значительно моложе своих лет. Но почему? На этот вопрос ответил пластический хирург.

Александр Малинин для своего возраста выглядит потрясающе, отметил пластический хирург Дмитрий Зимин в беседе с порталом "Страсти". По словам эксперта, своей прекрасно сохранившейся внешности артист обязан нескольким специалистам. Мол, певец наверняка обращается за помощью к косметологам. Например, имел место нитевой лифтинг, полагает собеседник издания. "Присутствует аппаратная косметология", – сказал Дмитрий, выдав тем самым секрет исполнителя хита "Берега".

Однако Зимин не может сказать об Александре Малинине как о пациенте пластического хирурга. По мнению специалиста, певец выглядит моложаво в том числе благодаря хорошей наследственности. Дескать, настоящий Дон Жуан. Артист всегда элегантен и ухожен. Понятно, почему поклонницы до сих пор обращают свой взор на 64-летнего исполнителя.

Глядя на Александра Малинина, эксперт выразил уверенность в том, что артист довольно часто посещает стоматолога. У певца сохранилась привлекательная улыбка. Якобы в этом и заключается еще один секрет вокалиста.

Ранее коллега объяснил исчезновение Александра Малинина со сцены. Его слова приводили "Дни.ру".

27 октября 2023, 22:04
Александр Малинин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ваенга заставила Малинина ждать в гримерке

Певица Елена Ваенга опоздала на свое выступление в Кремль на премию "Шансон года". Артистка заставила ждать не только организаторов концерта, но и своего коллегу Александра Малинина. Ему пришлось вернуться обратно в гримерку и ждать Елену
Елена и Александр должны были закрывать первое отделение концерта песней "Две души", которую Малинин специально решил исполнить вместе с Ваенгой
Дуэт решено было перенести во второе отделение концерта. Но, как признался Александр, его это расстроило, потому что он впервые принимал участие в подобном мероприятии и его пригласили специально, чтобы исполнить эту песню с Ваенгой
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