Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Среда 1 ноября

22:13Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем 22:01Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух 21:22Хочется рыдать: Малышева излила неожиданные факты о российской знаменитости 21:08Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной 21:00Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей 20:14Шукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 19:45Все оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 19:28Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 19:12Принц! Вот каким стал эпатажный сын Елены Яковлевой 17:25Популярная звезда шансона оскандалилась на всю Россию: подробности 16:56С близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 16:19Поясняет за стиль: Собчак отреагировала на злобные комментарии 16:0559-летняя Апина без макияжа показала настоящее лицо 14:37Как поведение перекроившей себя Бони может сказаться на будущем ее дочери 14:33Скончалась племянница писателя Бунина 13:01Синоптик пообещал москвичам теплое начало ноября без снега 12:51Муцениеце подыскивает мужчину для детей от Прилучного 12:28Участник шоу "Голос. Дети" ошарашил признанием: Это моя дурость 11:28SHAMAN и другие: сколько зарабатывают оставшиеся в России звезды 11:08Ушла из жизни звезда культовой рок-группы Жанны Агузаровой 10:00"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики" 09:33Киркоров замахнулся на роль Ивана Васильевича в ремейке любимой комедии россиян 09:20"Мне этого хватило": ведущий Макаров раскрыл изнанку популярного шоу "Маска" 09:00Впервые в жизни: 78-летний Петросян решился на радикальный шаг 08:04Два рыжих котенка удивили своей милотой – видео 06:04Секс-тренер назвал три условия для бурного интима с партнером 04:25Сера в ушах: как почистить слуховой проход в домашних условиях 02:08Подержанные книги снова в тренде: интерес к "старому" растет неслучайно 00:02Обручальное кольцо после развода: как найти ему применение 22:16Объявившая о пополнении в семье Муцениеце обратилась за помощью: Думаем имя 21:30Самая любимая женщина: Лазарев растрогал россиян милым поздравлением 20:48"Мне никто не нужен": чем занимается пропавшая Клара Новикова 19:57"Являюсь его поклонником": Харатьян назвал любимого артиста 19:26Улетевший из России Бурковский нашел работу в США 19:09Никаких особых правил: озвучена судьба детей Галкина* и Пугачевой после развода 18:20Моложе на 30 лет: известная певица объявила о нежных чувствах к Киркорову 18:01"Этот день настал!": Боня наконец-то показала лицо после дорогущей пластики 17:31К продолжению сериала "Счастливы вместе" присоединилась звезда экрана: кто это 16:37Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления 15:43SHAMAN приготовил грандиозный подарок россиянам ко Дню народного единства 14:45Он мужик или кто?! Главная сваха России Гузеева опозорила жениха в эфире "Давай поженимся!" 13:43Неожиданную причину ухода 54-летней звезды "Друзей" предали огласке 12:38Будет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой 11:49Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса 11:33Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой 10:35Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга 10:19Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ 09:55Не София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну 09:31Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное 08:05Как быть, если первокласснику перестала нравиться школа?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух

Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух
549

Звезда юмористической передачи мечется меж двух огней. Юлия Михалкова просит помощи в выборе у поклонников.

Широкая известность пришла к ней с появлением юмористического шоу "Уральские пельмени". Свой творческий путь будущая артистка начала с участия в КВНе. Спустя год команда получила возможность играть в одноименной программе на телеканале СТС. На телевидении Юлия Михалкова показала миру талант и визуальную привлекательность, ее стали хвалить как идеал красоты.

Однако в прошлом году звезда решила покинуть родной коллектив. Как призналась Юлия Михалкова, причина такого решения связана с ее личной усталостью. Более того, актриса убеждена, что уже переросла проект "Уральские пельмени" и ей нужно двигаться дальше.

Сейчас Юлия Михалкова развивается как в кино, так и на телевидении. После ухода из шоу "Уральские пельмени" она стала ведущей "Детского КВН". Однако в личной жизни звезды все складывается не так гладко, как в карьере. Известно, что раньше она была в отношениях с депутатом Свердловской области. Правда, свадьба так и не состоялась — спустя несколько лет пара распалась. Теперь на откровенные вопросы журналистов знаменитость отвечает, что она замужем за карьерой.

На днях Юлия Михалкова сделала откровенное признание в своем микроблоге. Дело в том, что красавица шоу "Уральские пельмени" все никак не может выбрать из двух. Правда, не мужчин, ведь всю себя артистка посвящает работе. Звезда не может определиться между двумя парами туфель.

"Я влюбилась в эти туфли. Какие взять?" – поинтересовалась у подписчиков Юлия Михалкова и приложила фото.

А жизнь у звезды однозначно складывается прекрасно, в официальном аккаунте актрисы много подтверждений ее успеха. Ранее "Дни.ру" рассказали, в какое чудесное место сбежала красавица шоу "Уральские пельмени".

1 ноября 2023, 22:01
Юлия Михалкова. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илона Броневицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Пример для Пугачевой: куда сбежала красавица из "Уральских пельменей"

Наша Анджелина Джоли: красавица из "Уральских пельменей" произвела фурор

 Шоу

Сюжеты Шоу "Уральские пельмени"

Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем

Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем
Алла Пугачева и Максим Галкин* вызывают все больше реакций у российских знаменитостей. Их поведение проанализировал известный продюсер. Звездные супруги не могут утратить статуса известных творческих людей.

Хочется рыдать: Малышева излила неожиданные факты о российской знаменитости

Хочется рыдать: Малышева излила неожиданные факты о российской знаменитости
Елена Малышева в эмоциональном порыве заявила об отношении к предпочтениям своей коллеги. Что так взволновало ведущую? В свежем выпуске программы "Жить здорово" на Первом канале постоянная ее ведущая Елена Малышева довольно эмоционально отреагировала на заявление своей коллеги Ларисы Вербицкой о ее предпочтениях.

Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной

Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной
Популярная певица сделала откровенное заявление. Лолита Милявская призналась в связи с мужем Надежды Бабкиной. Альбом "Шоу разведенной женщины", выпущенный в 2001 году, получил большую популярность и принес певице признание.

Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей

Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей
Свахи страны вновь что-то не поделили. Лариса Гузеева и Роза Сябитова сцепились во время записи программы на федеральном канале. Главные свахи страны ведут популярную передачу "Давай поженимся" на Первом канале на протяжении пятнадцати лет.

Шукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса

Шукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса
Популярная актриса высказалась по поводу молодых артистов, которые сейчас находятся на пике популярности. Мария Шукшина назвала имена современных кумиров, которых якобы нужно изгнать со сцены. С детства будущая актриса проявляла интерес к театру и литературе, ее отец Василий Шукшин часто играл с ней театральные постановки.

Выбор читателей

31/10ВтрГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой 31/10ВтрДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления 31/10Втр"Являюсь его поклонником": Харатьян назвал любимого артиста 31/10ВтрНе София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну 31/10ВтрОбъявившая о пополнении в семье Муцениеце обратилась за помощью: Думаем имя 31/10ВтрБудет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой