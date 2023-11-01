Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух

Звезда юмористической передачи мечется меж двух огней. Юлия Михалкова просит помощи в выборе у поклонников.

Широкая известность пришла к ней с появлением юмористического шоу "Уральские пельмени". Свой творческий путь будущая артистка начала с участия в КВНе. Спустя год команда получила возможность играть в одноименной программе на телеканале СТС. На телевидении Юлия Михалкова показала миру талант и визуальную привлекательность, ее стали хвалить как идеал красоты.

Однако в прошлом году звезда решила покинуть родной коллектив. Как призналась Юлия Михалкова, причина такого решения связана с ее личной усталостью. Более того, актриса убеждена, что уже переросла проект "Уральские пельмени" и ей нужно двигаться дальше.

Сейчас Юлия Михалкова развивается как в кино, так и на телевидении. После ухода из шоу "Уральские пельмени" она стала ведущей "Детского КВН". Однако в личной жизни звезды все складывается не так гладко, как в карьере. Известно, что раньше она была в отношениях с депутатом Свердловской области. Правда, свадьба так и не состоялась — спустя несколько лет пара распалась. Теперь на откровенные вопросы журналистов знаменитость отвечает, что она замужем за карьерой.

На днях Юлия Михалкова сделала откровенное признание в своем микроблоге. Дело в том, что красавица шоу "Уральские пельмени" все никак не может выбрать из двух. Правда, не мужчин, ведь всю себя артистка посвящает работе. Звезда не может определиться между двумя парами туфель.

"Я влюбилась в эти туфли. Какие взять?" – поинтересовалась у подписчиков Юлия Михалкова и приложила фото.

А жизнь у звезды однозначно складывается прекрасно, в официальном аккаунте актрисы много подтверждений ее успеха. Ранее "Дни.ру" рассказали, в какое чудесное место сбежала красавица шоу "Уральские пельмени".