Пример для Пугачевой: куда сбежала красавица из "Уральских пельменей"

Юлия Михалкова не стала следовать примеру Аллы Пугачевой, которая уехала сначала в одну страну, а затем оставила и ее.

Уже много месяцев царицу российской эстрады Аллу Пугачеву не видно на родине. Как известно, весной прошлого года она без сожалений покинула РФ. Новым горячо любимым домом артистки стал гостеприимный Израиль. Однако и ему она не смогла сохранить верность. На днях выяснилось, что Примадонна решила уехать из страны, когда обстановка там обострилась. К счастью, не все знаменитости имеют такой же ветреный характер. Например, ровно противоположный пример подает красавица из "Уральских пельменей" Юлия Михалкова.

В отличие от Примадонны и других знаменитостей, которые разбежались по разным уголкам мира, участница знаменитого шоу остается на родине. Впрочем, это не мешает ей путешествовать и получать новые впечатления. Накануне Юлия похвасталась, как проводит время во Владикавказе.

Ранее звезда рассказала, что вернулась в Северную Осетию-Аланию, чтобы принять участие в экологической акции "Вода России". Кроме того, очевидно, Юлия Михалкова сбежала в эти сказочные края, чтобы отдохнуть от столичной суеты. Это доказывают завораживающие кадры, появившиеся в ее блоге. На одном из них брюнетку сняли счастливой в горах.

Вероятно, звезда "Уральских пельменей" входит в число тех людей, которые умеют наслаждаться тем, что имеют, а не бегут от проблем и сложностей. Такой взгляд на жизнь может послужить хорошим примером для Аллы Пугачевой, которая до сих пор не поняла, где хочет жить. Поэтому юмористка достойна лишь похвалы и восхищений. Впрочем, ранее красавица Юлия Михалкова, как писали "Дни.ру", уже произвела фурор.