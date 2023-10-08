Обделенная мужским вниманием Бузова прилюдно накинулась на парня Клавы Коки

Ольга Бузова не смогла сдержать себя в руках. Повышенному внимаю звезды подвергся парень Клавы Коки.

Ольга Бузова — яркая неординарная личность. Среди тех, кто столкнулся с настоящим темпераментом исполнительницы хита "Ма половин", оказался новоиспеченный парень Клавы Коки.

Ведущая не смог сдержать восторга, когда увидела юного сердцееда на светском мероприятии телеканала "Муз ТВ". "Зря ты его показываешь! Он слишком красивый!", — воскликнула бывшая участница и телеведущая проекта "Дом-2".

Соответствующие кадры оказались в распоряжении журналистов и попали в соцсети. Пользователи мгновенно принялись иронизировать над тем, как парень Клавы Коки попал в уязвимое неловкое положение. Комментаторы сошлись во мнении, что Ольге стоит вести себя на публике куда более сдержанно и не пытаться соблазнить чью-то вторую половинку.

Даже поклонники Бузовой признали, что их кумир буквально накинулась на бедного парня, который и без того был смущен повышенным вниманием общественности к своей персоне.

"Вывела в свет своего парня, и тут навалилась одинокая старушка из за угла, бормотала что то несвязное", "Такую пургу нести... О том, что парень красивый и его надо прятать", "Санек, Бузиха на тебя глаз положила", "Бузова, с какого перепуга ты подошла к Саше? Есть вопросы по шоу, обсуди с Клавой. Беспардонная, невоспитанная!", — выразили мнение юзеры.

Напомним, что на телеканале "Пятница" завершилось романтическое реалити-шоу "Сердце Клавы", в котором певица Клава Кока пыталась найти мужчину мечты. Победу в борьбе за сердце артистки одержал блогер и модель Александр Поверин. Именно он теперь новоиспеченный парень Клавы Коки.