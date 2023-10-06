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Пятница 6 октября

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На грани срыва: Выступление Долиной на концерте памяти Шатунова под вопросом

На грани срыва: Выступление Долиной на концерте памяти Шатунова под вопросом
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Мероприятие состоится 17 октября в московском "Крокус Сити Холле". В трибьюте Юрию Шатунову примут участия многие звезды российского шоу-бизнеса.

В их числе Дискотека Авария, Сергей Жуков, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Артур Пирожков (Александр Ревва), Люся Чеботина и многие другие. Среди заявленных на выступление исполнителей числится и народная артистка России, эстрадная и джазовая певица Лариса Долина — ее имя красуется на афишах концерта.

Однако сегодня корреспонденту "Дни.ру" стало известно, что участие певицы в концерте памяти Юрия Шатунова находится на грани срыва. Об этом в телефонном разговоре сообщил директор артистки Евгений.

"Еще не знаю, пока ничего неизвестно", — ответил директор на вопрос о том, действительно ли Лариса Долина выступит на концерте памяти Юрия Шатунова.

Почему же выступление любимой россиянами певицы встало под сомнение? Возможно, это как-то связано с угрозами со стороны продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. Несколько дней назад он на своей странице в социальной сети разместил несколько видеозаписей с проклятиями в адрес тех, кто планирует принять участие в трибьют-шоу в Крокусе.

По непонятным причинам Разин назвал это мероприятие сатанинским, утверждал, что оно проклято. Продюсер заверил, что будет молиться о том, чтобы каждого из его участников поразили болезни — кому именно он будет молиться, Разин не уточнил. Некоторые из артистов уже отреагировали на его слова. В частности, Татьяна Буланова призвала усилить охрану.

6 октября 2023, 16:29
Лариса Долина. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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