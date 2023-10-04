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Среда 4 октября

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Поплавская о закинувшей ногу на военный памятник Волочковой: За что ее судить?

Поплавская о закинувшей ногу на военный памятник Волочковой: За что ее судить?
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Анастасия Волочкова попала в очередную переделку: теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы за осквернение символа воинской славы России. Актриса и телеведущая Яна Поплавская в интервью изданию "Дни.ру" объяснила, почему балерина легко отделается.

По ее словам, Анастасия Волочкова является безумной и нуждается в помощи, поэтому очень сложно воспринимать ее действия как адекватного человека. Следовательно, и судить ее в данной ситуации не за что. "Надо вызвать человеку скорую психиатрическую помощь. За что ее судить?" — развела руками Яна Евгеньевна.

Поплавская подчеркивает, что ни одному адекватному человеку, коих вокруг масса, не придет в голову творить столь непотребные вещи, как это делает Анастасия Волочкова. Она уверена, что бывшая прима Большого театра действительно тяжело больна. Более того, она даже называет причину этого состояния.

"Сами знаете, как действует на мозг принятие большого количества алкоголя. Клетки мозга умирают. Это вам скажет любой врач. Ей нужен нарколог, ей нужна скорая психиатрическая помощь. В конце концов, у нее же есть семья, есть друзья и так далее. Человеку ведь нужно оказать должное лечение", — уверена Яна Поплавская.


Актриса отметила, что лично она не может воспринимать Анастасию Волочкову как адекватного человека. Сегодня балерина выложила в своей соцсети очередное фото, где она исполняет полушпагат — на сей раз с участием советского истребителя Ла-5, что возле Музея "Мосфильма". Самолет активно использовался в эпоху Великой Отечественной войны. Активисты заявили на балерину нее в полицию.

4 октября 2023, 17:08
Яна Поплавская. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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