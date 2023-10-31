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Вторник 31 октября

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Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой
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Коварная болезнь приходит всегда не вовремя. Она нарушает обычное течение жизни, бросает под откос планы и отнимает много сил.

Певица Саша Круглова в 14 лет пела перед Аллой Пугачевой на отборе музыкального шоу "Фактор А", где Примадонна правила бал. Она была там фавориткой. Потом Саша звездой седьмого сезона вокального телепроекта Первого канала "Голос. Перезагрузка". Музыкант, автор собственных песен, ведущая – Саша Круглова стала самой яркой в команде Ани Лорак.

Но считать сумки Louis Vuitton и меряться размерами губ и бюста, как это принято в сегодняшнем шоу-бизнесе – не в характере сильной и волевой Кругловой. В августе 2023 года при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив и в сотрудничестве с общероссийским движением "Народный Фронт" она создала "Агитбригаду имени Руслановой". Концерты в госпиталях и на передовой, волонтерская помощь – все это интересует сегодня Круглову больше понтов, гламура и романов, свойственных многим коллегам.

Фото: пресс-служба

А пока помощь нужна ей самой. Секс-символ российской эстрады замечен в палате одного из московских госпиталей. Об этом сообщил один из лежащих там пациентов, который узнал звезду даже без макияжа.

Фото: пресс-служба

По слухам, она походит там реабилитацию. Но других подробностей о состоянии здоровья узнать не удалось. Очевидцы уверяют, что вид создательница "Агитбригады имени Руслановой" сейчас не очень. В пресс-службе певицы это никак не комментируют – мол, артистка сама расскажет, когда придет время.

Фото: пресс-служба

А нам остается только молиться за нее. Господи, спаси рабу твою Александру!

31 октября 2023, 11:33
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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