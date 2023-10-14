Море крови: 31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле

Мать певца сообщила подробности происшествия на главной сцене страны.

На легендарной сцене Кремлевского дворца в разные годы выступали Тина Тернер, Уитни Хьюстон, Алла Пугачева.... Но где теперь они? "Иных уж нет, а те далече", – как писали поэты Пушкин и Саади.

Сегодня время новых – молодых – героев. И первый среди них – Shaman. Он, еще будучи Ярославом Дроновым, участвовала в телепроектах "Фактор А" и "Голос". Но широко известен стал в феврале 2022-го, когда его духоподъемная песня "Встанем" прозвучала в эфире главной информационной программы России

А сегодня он уже собирает два аншлага подряд в Кремле. Не каждый артист сможет! Причем поет он на протяжении двух часов авторские патриотические и лирические песни, к которым написал стихи и музыку, и это тоже поразительно.

Как и теплый прием, который он получает от зрителей. Когда шесть тысяч человек стоя поют вместе с тобой "Я – русский" и машут триколорами, кажется, что вся большая страна с тобой. И что все проблемы нам по плечу.

Правда, выступление Ярослава было омрачено происшествием – он получил ранение прямо на легендарной Кремлевской сцене. Подробности кровавой драмы корреспондент "Дни.ру" узнал у мамы артиста – Людмилы Дроновой.

"Во время песни Максима Фадеева "Танцы на стеклах" Ярослав неудачно прыгнул на гору разбитого стекла, – рассказала она. – Я сразу это заметила, потому что он стал хромать. Но дотанцевал до конца, не остановил концерт. Боец! И даже вышел "на бис". А за кулисами ему перевязали рану бинтом и пластырем".