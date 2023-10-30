И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Понедельник 30 октября

21:13И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино 20:57Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода 20:49В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание 20:12Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу 19:4564-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян 19:18Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой 18:48Рассекречен райдер Ковальчук: странные прихоти певицы вызвали недоумение 18:20"Мне очень нужна сцена": еще одна российская актриса хочет стать певицей 17:54Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь 17:25Не улетела с мужем: Пугачеву без парика заметили в израильском магазине 17:14У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым 16:50Ее внешность не будет прежней: как последствия ковида изменили МакSим 16:17Перенесшей инсульт дочери Пригожина вынесли приговор: Риски остаются 15:50"Пропал смысл жизни": актриса Хитяева делится подробностями страшной трагедии 15:30"Была плохой мамой, но исправилась": Барановская обратилась к россиянам 14:53Просто космос: бывший муж Пересильд погряз в финансовых трудностях 14:29В чем сила, брат? Сухоруков заявил об эмиграции 14:10Безрукова выгнала из дома назойливую соседку 13:35Звезда сериала "Папины дочки" застряла на трамвайных путях: все подробности 13:30Появились данные о разрыве Панина с дочерью из-за алкоголя 12:4191-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь 12:03Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России 11:49Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки: вот что она сказала 11:37Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию 11:14Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября 10:33Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма 09:53Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 09:22Это счастье: юный фаворит Киркорова готовится стать отцом 08:32Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви 08:21Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 08:13Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть? 06:08Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки 04:21Положительное мышление: как изменить свою жизнь через позитивные убеждения 02:10Милая овечка слопала томат размером с мяч – видео 00:05Как работа ночью влияет на наш организм? 22:12Пластические операции после беременности: что нужно знать 20:11Какие качества приводят женщину к успеху? 19:58SHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 19:09Я как мама: что общего в управлении компанией и воспитанием детей? 19:07Малышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес 18:12Кейт Миддлтон опустила руки из-за распрей в королевской семье 18:01Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына 17:48Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз 16:38Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 15:24Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой 14:04Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 13:16Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова 12:09Плачет весь мир: внезапный уход легенды кино связали с секретным посланием 10:22Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября 08:11"Не соприкасаются полями": музыкальный критик сравнил Цоя с мировой иконой рока
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино

И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино
277

63-летний Игорь Николаев порадовал поклонников неожиданным образом.

Композитор Игорь Николаев не так давно пережил сложную операцию. Накануне стало известно, что он принял участие в новом комедийном проекте "Стой! Не то мама будет гадать". Поклонники смогли увидеть своего кумира после операции, пускай пока только в кино, где он появился в роли камео. Несмотря на немолодой возраст, артист покоряет новые вершины. 63-летний автор многочисленных хитов решил не останавливаться на достигнутых успехах.

Напомним, что еще несколько месяцев назад вся страна была взволнована из-за состояния здоровья Игоря Николаева. Его организм, конечно же, при помощи профессиональных врачей смог побороть все недуги. После выписки из больницы он поблагодарил всех, кто поддерживал его: друзей, семью, поклонников. Сейчас сердце композитора в порядке. Немолодой мужчина соблюдает рекомендации докторов и продолжает вести активную жизнь. Он много гуляет, занимается спортом и открывает для себя новые направления в творчестве.

В отечественном сериале "Стой! Не то мама будет гадать" Игорю Николаеву сыграл самого себя. А зрителям ленты предстоит разбираться и в вопросах сложной работы полицейских, и увидеть со стороны последствия гиперопеки со стороны неугомонных родителей. В главных ролях снялись Инга Оболдина, Михаил Кремер, Сергей Громов. Премьера сериала состоялась 23 октября 2023 года на площадках онлайн-кинотеатров.

Ранее Игорь Николаев уже успел появиться не только на российских, но и на советских киноэкранах. В 1985 году он снялся в фильме "Пришла и Говорю". В конце 90-х он покорил сердца зрителей в двух частях проекта "Старые песни о главном". В 2018 также сыграл сам себя в отечественной комедии "Счастья! Здоровья!".

30 октября 2023, 21:13
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Telegram-канал "Звездач"• Требует проверки

Фоторепортаж

Километры за мечтой: куда бежал Игорь Николаев и кто сейчас там живет

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

По теме

Видео: Игорь Николаев выступил перед публикой после сложной операции

Резко осунулся: Операция серьезно повлияла на Игоря Николаева
Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода

Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода
В течение последних нескольких дней фанаты певицы Светланы Лободы продолжают активно поздравлять артистку с радостным событием – свадьбой и пытаются угадать, с кем же Светлана пошла под венец. С февраля прошлого года жизнь Светланы Лободы, как и многих, кардинально изменилась.

В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание

В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание
Недавно Анастасия Волочкова возмутила россиян, сфотографировавшись в неподходящей позе у советского истребителя. Стало известно, ждет ли ее что-то за это. Уже не один год знаменитая балерина занимает лидирующие позиции в списке самых обсуждаемых звезд нашей страны.

Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу

Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу
Больше десяти лет звезда российской поп-сцены была в браке со знаменитым продюсером. Теперь, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после разрыва, Вера Брежнева пробует себя в новом деле. Роман звездной пары имеет довольно сложную и неоднозначную историю — хотя местами красивую.

64-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян

64-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян
Прохору Шаляпину не помогли выиграть в шоу "Перепой звезду" ни наряд царя, ни ослепительная многомиллионная улыбка. Тысячи зрителей Первого канала в минувшие выходные прильнули к экранам.

Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой

Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой
Лолита Милявская, прижав к груди изображение Косты Лакосты, разоткровенничалась о романе. Лолита Милявская в свои 59 лет сполна успела насладиться всеми прелестями официального брака.

Выбор читателей

29/10ВскSHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 30/10ПндБуйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 29/10ВскТеперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 30/10ПндРаскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 29/10ВскГражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 29/10ВскМалышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес