Знаменитый российский композитор со всех ног мчался из дома в одно и то же место, чтобы исполнить заветное желание, преисполненное искренней любви. По сей день Игорь Николаев не забывает этот живописный пункт назначения, подаривший ему билет в мир большой музыки.

Есть в биографии народного артиста России эпизоды, когда он жил в маленьком городке Холмске на Сахалине, даже не помышляя о головокружительной карьере и всенародной славе. Но еще будучи ребенком, Игорь Николаев горячо полюбил музыку и жаждал скорее приобрести пластинки для проигрывателя.

Будущий маэстро садился в рейсовый автобус и ехал на другой край острова в Корсаков, куда ему приходили посылки с винилом. Снова и снова Игорь Николаев проделывал километры за мечтой – прикоснуться к модным шедеврам музыкального искусства.

Куда со всех ног бежал юный талант России и как выглядит сейчас этот портовый город? Спустя полвека Корсаков стал намного краше прежнего. Уютные улочки, чудесная набережная и морской воздух встречают там каждого. Немудрено, что Игорь Николаев запомнил это место на всю жизнь.

Среди видных достопримечательностей — памятник корейцам, не дождавшимся встречи с Родиной. Монумент торжественно открыли в 2007-ом, так что в молодости певец еще не застал его в Корсакове.

Зато наверняка народный артист РФ Игорь Николаев бывал в Комсомольском сквере. Тут народ отдыхает душой, пока за ним бдит великий морской путешественник, адмирал Невельской, высеченный из камня.

И все-таки в Корсакове царит дружественная и теплая атмосфера, хотя он и находится на самом краю земли. Кто сейчас там живет? Разумеется, не только русские, но и представители нескольких азиатских народностей. Все они прекрасно ладят и перенимают друг у друга полезный опыт.

В становлении исполнителя шлягера "Пять причин" важную роль сыграла соседняя от Сахалина Япония, через которую в СССР поставляли редкие ценные музыкальные пластинки. Так что Игорь Николаев имел возможность хорошо заработать на виниле.

Ну а чтобы узнать побольше о Корсакове, лучше всего отправиться в местный историко-краеведческий музей. В нем так много уникальных вещиц, пропитанных японской и советской культурой, что помещения для роскошных экспонатов не хватает, а увидеть их непременно должен каждый житель и гость Сахалина.

Внутри посетителей встречает, конечно, не лично Игорь Николаев, но такой компании можно только позавидовать. Музейный смотритель Софья и экскурсовод-методист Иван Сергеевич рады поделиться интересными историями и показать потрясающие раритеты.

Неподалеку располагается озелененный парк с совсем ручными белками. Они очень любят орехи и лакомятся ими прямо с рук.

В теплое время года нельзя упустить шанса поехать на пляж в непосредственной близости от Корсакова — в Пригородное. Дождитесь автобуса, как в свое время поступал Игорь Николаев, и отправляйтесь в путь.

По дороге из окна покажутся невероятные, восхитительные виды окрестностей. Тогда уже точно придется полюбить Сахалин и почитать его, как одно из самых чарующих мест России.

Посетив множество стран и богатых городов, композитор не изменил своему сердцу. Игорь Николаев навсегда сохранил в памяти трепетные мгновения детства, когда десятки километров до Корсакова вели к долгожданной мечте.