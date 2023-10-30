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Понедельник 30 октября

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Не улетела с мужем: Пугачеву без парика заметили в израильском магазине

Не улетела с мужем: Пугачеву без парика заметили в израильском магазине
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Интернет разрывается: мол, Алла Пугачева пропала. Ее пятый муж-иноагент улетел на Кипр, но в аэропорту был без старушки-жены. А где же она сама?

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Когда 7 октября этого года Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны Палестины, многие поспешили покинуть страну. Тогда был слух, что певица с юмористом тоже улетели – у них есть паспорта Кипра, которые дают возможность беспрепятственно путешествовать в более чем 167 стран и оставаться жить во всех 27 государствах Евросоюза.

Муж Аллы Пугачевой тогда поспешил заверить, что не думали об исходе: "Мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. И сегодня в эти трудные и горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть".

И вот нашлось подтверждение этих слов – соседи заметили Аллу Пугачеву без макияжа и парика в "каньоне", как называется большой торговый центр в Израиле. Правда, без мужа и детей. Так был сделан вывод, что Примадонна ждет возвращения благоверного с заработков на Кипре, ведь уже совсем скоро начнется его большой чес по Святой Земле.

У признанного в России иностранным агентом артиста анонсировано 16 концертов по 12 городам Израиля. Тут и Иерусалим, и Тель-Авив, и без конца обстреливаемые во время обострения палестино-израильского конфликта города Ашдод и Ашкелон. Увидеть, как супруг Аллы Пугачевой поливает Россию помоями, как бросает в бывших соотечественников камни, как смешивает с грязью всех, кто не предал Родину, можно примерно за 394 шекеля (около девяти тысяч рублей).

30 октября 2023, 17:25
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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